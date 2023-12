zondag 24 december 2023 om 13:17

Nederlander Wesley Mol verruilt Bike Aid voor andere continentale formatie

Wesley Mol maakt in 2024 deel uit van de selectie van de Luxemburgse continentale formatie Global 6 United. De 24-jarige Nederlander kwam de voorbije twee seizoenen uit voor een andere continentale ploeg: het Duitse Bike Aid.

Mol zette zijn eerste serieuze stappen als wielrenner in dienst van clubploeg Acrog-Balen BC Junior (2016-2017). Deze vermaarde jeugdformatie had in het verleden verschillende talenten in de ploeg die later doorgroeiden naar het profpeloton. Zo reden huidige wereldtoppers Remco Evenepoel, Jasper Philipsen en Cian Uijtdebroeks voor het team.

De carrière van Wesley Mol nam geen dergelijke vlucht, maar de Nederlander maakte op een gegeven moment wel de stap naar het continentale niveau. Hij reed aanvankelijk voor Team Differdange-GeBa en XSpeed United Continental en kwam de laatste twee seizoenen dus uit voor de Duitse ploeg Bike Aid.

Mol kwam afgelopen seizoen – in het tenue van Bike Aid – tot 58 koersdagen. Zo reed hij onder meer de Tour du Rwanda, enkele Franse 1.1-wedstrijden, de ZLM Tour, Sibiu Cycling Tour, de Volta a Portugal en de Ronde van Turkije. Zijn beste uitslag behaalde hij in de Tour of Poyang Lake: in deze Chinese nationale koers werd Mol derde in het eindklassement.

Opvallende ploegmaat

Mol kwam op een bepaald moment in beeld bij Global 6 United en de Luxemburgse ploeg heeft hem inmiddels gepresenteerd als nieuwste aanwinst. Mol zal in 2024 aan de zijde koersen van onder andere Loïc Bettendorff, Callum Ormiston en een renner met een wel zeer opvallende naam: voormalig Burgos-BH-coureur Mehmet Şampiyonbisiklet.