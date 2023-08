Monument Gerrie Knetemann op ’t Kopje van Bloemendaal is plots weg

Waar is het monument van Gerrie Knetemann op ’t Kopje van Bloemendaal? Dat is de grote vraag die sinds donderdag gesteld wordt, want het monument is plotseling verdwenen. De oranje ‘brievenbus’ vormt het eindpunt van de beklimming, maar daar is nu alleen het onderstel nog van over.

Een fervent fietser uit Haarlem schakelde het Haarlems Dagblad in dat het monument ter ere van oud-wereldkampioen Gerrie Knetemann niet meer op zijn plek stond. De reden is niet bekend en navraag van de krant bij de gemeente Bloemendaal leverde ook geen duidelijkheid op. Daardoor is het oranje bord nog altijd zoek.

In het voorjaar van 2019 werd het monument onthuld. De brievenbus staat op het hoogste punt van ’t Kopje (43 meter boven zeeniveau) en is voorzien van een bekende tekst van De Kneet: “Helemaal tot daar moet je, tot aan de brievenbus!”