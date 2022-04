Milan Vader verlaat ziekenhuis: “Bedankt aan de dokter voor het redden van mijn leven”

Milan Vader mag het ziekenhuis verlaten, dat heeft de Nederlander van Jumbo-Visma zelf bekendgemaakt met een bericht op Instagram. Vader heeft het in een uitgebreid bericht over de val zelf, de revalidatie en over de dokter die zijn leven redde. “Ik ben super blij dat ik kan ‘wegwandelen” na deze crash.”

De 26-jarige renner begint zijn bericht met terug te blikken naar de afgelopen moeilijke weken. “De laatste drie weken zijn zeer onzeker geweest voor mij en de mensen rondom mij. Dit was de hoofdreden waarom we het nieuws in kleine kring hielden. Het zorgde ervoor dat mijn familie kon focussen op wat echt belangrijk is”, aldus Vader. “De situatie verbetert nu elke dag”, waarna Vader een korte medische samenvatting geeft van zijn toestand na de val.

“Ik herinner me niets meer van de dag dat ik gevallen ben totdat ik wakker ben geworden, twee weken na de val. Ik ben dus pas wakker sinds een goede week. Ik heb eigenlijk alles terug vanaf nul moeten leren. Ook terug kunnen wandelen was een opdracht. Ik ben super blij dat ik kan ‘wegwandelen’ na deze valpartij.”

“Ik heb nu, hier in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, het nieuws gekregen dat ik morgen het ziekenhuis mag verlaten en thuis mag werken aan mijn revalidatie. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie massale steun. Het heeft me echt kracht gegeven om dit te overwinnen. Ik zou ook graag de koersdokter van de Ronde van het Baskenland willen bedanken, door zijn snelle handelen heeft hij mijn leven kunnen redden.”

