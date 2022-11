‘Mikel Landa mikt in 2023 op podium in Tour de France’

Mikel Landa zou in 2023 zijn pijlen richten op de Tour de France. Die Ronde van Frankrijk start namelijk in het Baskenland, de thuishaven van Landa. “Dat gebeurt maar een keer in zijn leven, die kans wil hij echt niet missen.”

Een staflid van Bahrain Victorious, de ploeg van Landa, zou aan Noticias de Gupizkoa verteld hebben dat Landa de Tour wil rijden. Dat meldt VeloNews. “We weten dat Pogacar en Vingegaard boven al de rest staan, maar daarachter is een groep renners die kan strijden voor het podium. Dat podium is het doel van Landa”, luidt het vanuit Bahrain Victorious.

Dat de Ronde van Frankrijk in 2023 zal starten in het Baskenland, speelt natuurlijk een grote rol in de beslissing van de Spaanse ancien. “Het maakt de Tour nog veel belangrijker. Niemand wil de belangrijkste koers in de wereld missen, en al zeker niet met die drie dagen in het Baskenland.”

Al tweemaal vierde in Tour de France

In 2022 eindigde Landa als derde op het podium van de Giro d’Italia. In de Ronde van Spanje kwam hij dan weer niet in de buurt van het podium, een vijftiende plaats in het algemeen klassement was het resultaat.Het podium halen in de Tour de France lukte nog niet voor Landa, al was hij er in 2017 en 2017 dichtbij met een vierde plaats.