UCI opent onderzoek naar seksueel misbruik binnen Doltcini-Van Eyck zaterdag 29 februari 2020 om 12:48

De UCI heeft momenteel twee procedures lopen tegen Doltcini-Van Eyck Sport wegens seksueel misbruik door enkele medewerkers. Enkele rensters zouden tegen de ploeg getuigen, die destijds nog Lares-WaowDeals heette.

De Amerikaanse Sara Youmans en de Canadese Maggie Coles-Lyster zijn twee van de rensters die publiekelijk naar buiten treden. Zij rijden nu niet meer voor Doltcini-Van Eyck Sport, maar deden dat in het verleden wel.

“Het gebeurde direct al bij mijn eerste massage”, vertelt Coles-Lyster aan Le Monde over een soigneur bij de ploeg. “Hij ging met zijn handen omhoog langs mijn benen naar mijn vagina. Alhoewel ik panties droeg, vond ik het toch erg vreemd.”

“We waren allemaal meisjes van tussen de zestien en achttien jaar. Het voelde erg oncomfortabel, maar ik was zojuist in Europa gekomen en wilde niet de persoon zijn die zou klagen. Voor de koers nam hij me bij de arm en stuurde hij me intieme berichten.”

Coles-Lyster durfde voorheen nooit te praten, al gaf zij wel bij de ploegleiding aan zich oncomfortabel te voelen. “Ik durfde thuis in Canada niks te zeggen, maar heb wel een e-mail naar de manager van de ploeg gestuurd waarin ik verteld heb dat hij (de soigneur, red.) over de schreef ging en dat ik niet meer met hem in hetzelfde huis wilde wonen en berichten van hem wilde ontvangen.”

Health Mate-CycleLive

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een verhaal naar buiten komt over seksueel misbruik in het vrouwenwielrennen. Vorig jaar kwam Health Mate-CycleLive in opspraak, waarna het team ophield te bestaan. Wat er met Doltcini-Van Eyck Sport gaat gebeuren, is nog niet bekend.