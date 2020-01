Mathieu van der Poel na zesde nationale titel: “Ik kon mijzelf niet helemaal uitleven”

Mathieu van der Poel is in Rucphen voor de zesde opeenvolgende keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De wereldkampioen nam al vroeg afstand van de concurrentie en reed daarna onbedreigd naar het rood-wit-blauw.

“Ja, het ging vrij goed vandaag. De vele bochten maakte het een lastige omloop, maar ik ben toch zeer tevreden over het gevoel”, aldus Van der Poel. In het begin kreeg de Nederlandse alleskunner goed tegenstand van Lars van der Haar. “Lars was in het begin erg sterk. Ik moest echt gas geven om het verschil te kunnen maken. Toen ik dat verschil eenmaal had was het consolideren en daar was dit rondje erg geschikt voor. Maar ik kon mijzelf niet helemaal uitleven op dit parcours door al het draaien en keren.”

Het viel Van der Poel op dat er veel publiek langs de kant stond. “Ik vind dat echt heel mooi. De laatste jaren is er steeds meer publiek aanwezig op het NK. Bij mijn eerste NK bij de profs in Veldhoven stond er geen kat langs de kant en nu is het gewoon echt druk. Dat vind ik een goeie evolutie.”

De wereldkampioen staat morgen aan de start in Otegem. “Daarna vertrek ik naar Spanje om mij voor te bereiden op het WK. Daar zal ik ook de topfavoriet zijn en ik heb er zin in om mijn titel te gaan verdedigen.”