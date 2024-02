vrijdag 9 februari 2024 om 14:06

Matevz Govekar klopt Kenneth Van Rooy in Tour of Antalya, late aanval Johannink strandt

De tweede etappe van de Tour of Antalya is een prooi geworden voor Matevz Govekar van Bahrain Victorious. Na een lastige rit van 140 kilometer naar Antalya was de 23-jarige Sloveen de snelste van een uitgedund peloton. Hij versloeg Kenneth Van Rooy (Bingoal WB) en Giovanni Lonardi (Polti Kometa) in de sprint.

Na de verregende openingsdag mocht Timothy Dupont in de roze leiderstrui van start gaan in de tweede etappe, die het peloton van Demre naar Antalya loodste. De eerste 50 kilometers waren vlak, waarna in het binnenland flink wat hoogtemeters te wachten stonden. Het hoogste punt – ruim 1.200 meter boven zeeniveau – lag op ongeveer 50 kilometer van de finish, waardoor we dus een snelle slotfase konden verwachten.

Ondanks meerdere aanvallen in het openingsuur, onder meer van Ramon Sinkeldam, reed er nooit echt een kopgroep weg. Een compact peloton begon daardoor aan de eerste klim (7,1 kilometer aan 7,2%) van de dag. Veel te zwaar voor de sprinters, zo bleek toen Dupont ruim drie minuten na de koplopers over de top kwam. Een echte top was dat niet, want de weg liep daarna nog vies omhoog naar de voet van de tweede klim (2,1 km aan 7,2%).

Kopgroep met klimmers rijdt weg op eerste klim

Wel had zich een kopgroep van zes klimmers losgemaakt op die eerste beklimming. Onder hen de Noor Cedrik Bakke Christophersen van Tour de Tietema-Unibet, die onder meer Marco Tizza (Bingoal WB) en Anatoliy Budyak (Terengganu) mee had. Zij reden een kleine minuut weg van het peloton, waar Dupont dus nog ruim anderhalve minuut achter reed.

Budyak kwam vervolgens in de mist als eerste bovenop de Altinkaya-klim, waarna eerst een lange afdaling volgde. De kopgroep was vlak voor de top nog wel Aloïs Charrin (Tudor) kwijtgeraakt wegens een lekke band, maar daarvoor kwamen Adne Holter (Uno-X) en Roland Thalmann (Tudor) in de plaats. Zij konden de oversteek maken en wisten samen met de andere vluchters de voorsprong uit te breiden tot 1.10 minuut.

Johannink probeert sprint te voorkomen

Maar onderaan de afdaling kwam er controle in het uitgedunde peloton. De ploegen van de overgebleven sprinters, waar Dupont geen onderdeel meer van was, wisten het gat uiteindelijk vijf kilometer voor de finish te dichten. Jelle Johannink zag op dat moment de kans om weg te rijden uit het kleine peloton, maar de Tukker van Tour de Tietema-Unibet redde het niet.

In de sprint die volgde was het uiteindelijk Matevz Govekar die de snelste bleek. De jonge Sloveen bleef Kenneth Van Rooy en puncheur Giovanni Lonardi voor in de straten van Antalya.