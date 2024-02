donderdag 8 februari 2024 om 15:19

Mads Pedersen verslaat jonge ploeggenoot en pakt proloogzege in Tour de la Provence

Mads Pedersen heeft alweer zijn derde zege van het seizoen geboekt. De Deen van Lidl-Trek, die onlangs al een rit en het eindklassement in de Ster van Bèsseges won, was donderdag de beste in de proloog van de Tour de la Provence. Zijn jonge ploeggenoot Jakob Söderqvist werd tweede. De derde plaats was voor Samuel Watson.

De proloog van de Tour de la Provence vond plaats in Marseille, direct aan de kust. Het parcours was simpel: ruim twee kilometer rechtdoor, een bocht van 180 graden en weer rechtdoor, nu bijna drie kilometer. Het parcours slingerde wel wat, maar remmen was behalve bij het keerpunt niet nodig. Een tijdrit op hoge snelheid dus.

Dat was ook te zien aan de eindtijden. Jérémy Cabot (St Michel – Mavic – Auber93) stond bijvoorbeeld een tijdje aan de leiding met een tijd van vijf minuten en 32 seconden, goed voor een gemiddelde van 54,3 kilometer per uur. Samuel Watson (Groupama-FDJ) deed vervolgens nog twee tellen sneller, maar ook de Brit moest al gauw plaatsmaken op de hot seat. Mads Pedersen, die als een van de topfavorieten halverwege het veld al startte, reed namelijk maar liefst elf seconden van de tijd van Watson af. Hadden we de winnaar nu al in actie gezien?

Knaltijd Pedersen blijkt winnende tijd

Ja, want de ene na de andere renner beet zijn tanden stuk op de tijd van Pedersen. Een van zijn ploeggenoten wist nog het dichtste in de buurt te komen. De 20-jarige Jakob Söderqvist, die onder contract staat bij de opleidingsploeg van Lidl-Trek, maar deze week uitkomt voor de hoofdmacht, strandde op zes seconden. Watson zakte daardoor naar plek drie.

Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), de allerlaatste starter van de dag, reed naar plek vier. Zijn ploeggenoot Sam Bennett eindigde ook in de top-tien. De Ierse sprinter pakte de zevende plek.