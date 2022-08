Lotte Kopecky wint na afvalkoers ook puntenkoers op EK in München

Het zijn goede dagen voor Lotte Kopecky. Nadat de Belgische zaterdag zegevierde in de afvalkoers op het EK in München, veroverde ze zondag de Europese titel in de puntenkoers. Silvia Zandardi pakte het zilver, Victoire Berteau het brons.

Kopecky verzamelde in het eerste deel van de finale al grote voorsprong op de concurrentie. Met nog zo’n tien rondes te gaan pakte ze voor een derde keer een ronde, waardoor het verschil met Zanardi en Berteau dermate groot was, dat ze al vrijwel zeker van de zege was. Ze hoefde alleen de finish nog te behalen. Dat lukte, en dus lag ze voor de tweede dag op rij beslag op een titel. Ze behaalde een puntentotaal van 85 punten, tegenover 53 voor Zandardi en 47 voor Berteau. Lonneke Uneken eindigde op de tiende plaats.

Na de puntenkoers voor vrouwen, staan er zondagavond nog twee finaleonderdelen op het programma. Het gaat om de afvalkoers en individuele sprint bij de mannen.