L’Étape Rotterdam by Tour de France: Een unieke Gran Fondo over de route van het beoogde Tourparcours

Rotterdam en Den Haag willen graag het Grand Départ van de Tour de France naar Nederland halen. In aanloop daar naartoe kunnen wielerliefhebbers deze zomer alvast kennismaken met beoogde Tourparcours. Rotterdam Cycling organiseert namelijk L’Étape Rotterdam by Tour de France, een cyclo van 130 kilometer

Op zaterdag 16 juli klinkt op het terrein van RWC Ahoy nabij Rotterdam The Hague Airport het startschot van een 130 kilometer lange cyclo. Deze Gran Fondo gaat over een afgesloten parcours met tijdsmeting, waarop je het ultieme Tour de France-gevoel kan ervaren. Het is de kans om écht te koersen zonder dat een wedstrijdlicentie verplicht is. Op de meet geldt net als in de koers: wie het eerst over de streep komt wint. Na de aankomst worden daadwerkelijk de verschillende Tour de France truien verdeeld.

Het parcours is geïnspireerd op de beoogde eerste rit in lijn van het Grand Départ 2024/2025. Tijdens L’Étape Rotterdam by Tour de France rijden de renners daardoor een route die wellicht daadwerkelijk een etappe in de echte Tour wordt; een unieke preview.

Start en finish zijn voorzien bij Rotterdam The Hague Airport. Een groot deel van de route gaat door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf de start wordt er koers gezet in zuidelijke richting, waarna via Hillegersberg het hart van de Maasstad wordt bereikt. De route brengt je over de Coolsingel en na een passage over de Erasmusbrug en de Willemsbrug rijdt je via de Maasboulevard de stad uit.

Na een passage door Capelle a/d IJssel maak je via de Algerabrug de oversteek naar de Krimpenerwaard. De route voet je langs de bochtige wegen van de Hollandsche IJssel, waarna vanaf Gouda het traject verder gaat in noord-westelijke richting. Via Moerkapelle en Bleiswijk gaat het richting Delfgauw, waar met een stukje gravel een nieuwe uitdaging wacht.

Via het pittoreske Delft en Wateringen wordt er koers gezet richting de Noordzeekust. Bij Monster wordt de terugreis ingezet, waar na Hoek van Holland flink gas kan worden gegeven bij de passage langs de Nieuwe Waterweg. Via de slotfase door de groene weilanden van Midden-Delftland gaat het terug richting de finish.

Meerijden? Wacht dan niet te lang want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tijdelijk ontvang je 20% korting op jouw inschrijving.