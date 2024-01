dinsdag 23 januari 2024 om 11:00

Leo van Vliet won de eerste GP La Marseillaise, daarna volgden Hinault, Raas, Planckaert en Virenque

Sinds jaar en dag is de GP La Marseillaise de opener van het Franse wielerseizoen. De weersomstandigheden willen nog wel eens verschillen, zo eind januari, maar de Grand Prix is wel meteen een aanslag op de benen in de Zuid-Franse heuvels. Dat er veel scenario’s mogelijk zijn, maakt de koers extra interessant. WielerFlits neemt je mee in de historie van de koers.

De eerste editie van de GP La Marseillaise in 1980 werd gewonnen door een Nederlander en de tweede editie door een Belg. Leo van Vliet beet het spits af en werd op de erelijst opgevolgd door Jan Bogaert. De eendagskoers is traditioneel de opener van het Franse wielerjaar en staat bekend om het grillige parcours. Het zijn vaak de heuvelspecialisten met snelle benen die zich er onderscheiden.

Op de erelijst staan de nodige grote namen, met onder meer Bernard Hinault (1982), Jan Raas (1983), Eddy Planckaert (1984 en 1986), Charly Mottet (1985), Edwig Van Hooydonck (1991 en 1992), Richard Virenque (1997) en Frank Vandenbroucke (1999).

In totaal heeft de GP La Marseillaise twaalf keer een Belgische winnaar gehad en achttien keer won een thuisrijder. Planckaert en Van Hooydonck staan met hun twee zeges bovenaan de erelijst. Deze eeuw wist alleen de Australiër Baden Cooke hen te evenaren door in 2004 en 2006 te winnen in Marseille.

Nederlanders waren ook vaak genoeg aan het feest in de Zuid-Franse kustplaats. De namen van Van Vliet en Raas kwamen al voorbij, maar ook Ad Wijnands (1988) en Pim Ligthart (2015) wisten er te winnen. Daarmee komt Nederland dus niet in de buurt bij de zegeaantallen van Frankrijk en België.

Van 2017 tot en met 2021 was de Grand Prix een prooi voor Franse puncheurs. Na zeges van Kenneth Vanbilsen (2014), Pim Ligthart (2015) en Dries Devenyns (2016) waren het achtereenvolgens Arthur Vichot, Alexandre Geniez, Anthony Turgis, Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre die wisten te winnen in eigen land.

Zij werden opgevolgd door sprinter Amaury Capiot en solist Neilson Powless. Het laat zien dat het parcours van de GP La Marseillaise gerant staat voor een spectaculair koersverloop, waarbij de koers kan eindigen in een veredelde massasprint of in een zware koers waar klimmers komen bovendrijven.

De GP La Marseillaise is al jarenlang een wedstrijd van UCI 1.1-niveau. De stap naar de ProSeries, vroeger ook wel Hors Categorie, werd nooit gemaakt. Op die manier kan de wedstrijd ook als opener dienen van de jaarlijkse Coupe de France, de reeks Franse eendagskoersen van vooral 1.1-niveau. Traditioneel wordt een paar dagen na Marseille de Ster van Bessèges verreden, ook in het zuiden van Frankrijk.

Het nationale volkslied van Frankrijk, het Marseillaise, heeft niets met deze koers te maken. Wel is de regionale krant La Marseillaise nauw betrokken bij de organisatie van ESCS. Niet voor niets zijn de kleuren van de krant ook opgenomen in de uitingen van de wedstrijd.

Laatste tien winnaars GP La Marseillaise

2023: Neilson Powless

2022: Amaury Capiot

2021: Aurélien Paret-Peintre

2020: Benoît Cosnefroy

2019: Anthony Turgis

2018: Alexandre Geniez

2017: Arthur Vichot

2016: Dries Devenyns

2015: Pim Ligthart

2014: Kenneth Vanbilsen

In het seizoen 2024 wordt de GP La Marseillaise verreden op zondag 28 januari.