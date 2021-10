Last call voor Flanders Gravel

Laurens ten Dam is er klaar voor. Samen met Flanders Classics is hij de godfather van gravelevent Flanders Gravel op 15-16-17 oktober vanuit Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar, maar je moet er wel snel bij zijn.

Wil je de beroemde Vlaamse Ardennen van een andere kant zien, dan is dit de gelegenheid bij uitstek. Overdag knallen op je gravelbike, ’s avonds genieten aan het kampvuur van een biertje, een bbq en de sterke verhalen van LtD en zijn crew.

Uiteraard wordt er gefietst. Om precies te zijn 80, 120 of 160 kilometer. Maar er is dus méér dan fietsen. Gravelevents zijn totaalevents. Liefhebbers kunnen er een kampeerweekend met fietsvrienden van maken. Wie een Weekend Warrior ticket boekt, kan vrijdagavond z’n tent opslaan aan de voet van de Koppenberg en al even op pad voor een DIY gravel gpx rit. Je ontwaakt zaterdag vlak bij de kasseien van de Koppenberg, één van de uitdagingen onderweg.

Na je tocht is het tijd om te genieten van het vloeibare gele goud dat onvermijdelijk bij fietsen in Vlaanderen hoort: een frisse pint! Doe daarbij een kampvuur, een gezellig sfeertje, een barbecue en live muziek en je bent vertrokken voor een afterbike die je nog niet vaak hebt mogen beleven. De Weekend Warriors duiken zaterdagavond opnieuw in hun tent om op zondagochtend na te genieten van een onvergetelijk moment in het hart van de Vlaamse Ardennen, met een stevig ontbijt en een heuse hangover group ride.

Geen fan van kamperen? Schrijf je dan in als Saturday Trooper. Wie geen gravelbike heeft, maar dit hele gebeuren niet wil missen, verwelkomt Flanders Gravel met plezier ook op de mountainbike. Op flandersgravel.cc kun je je inschrijven voor de eerste editie van de tocht.



