KNWU ziet kledingsponsor Bioracer na 27 jaar stoppen

De wegen van de KNWU en Bioracer gaan scheiden. De Nederlandse wielerunie neemt na 27 jaar afscheid van het merk dat jarenlang de wedstrijdkleding produceerde voor de nationale selecties.

“De afgelopen 27 jaar hebben we een mooie samenwerking gehad waarin we hebben kunnen bijdragen aan de diverse ontwikkelingen en innovaties van wielerkleding”, vertelt Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU. “Denk daarbij aan voortdurende verbeteringen in aerodynamica en comfort. Zo reden de sporters tijdens de Spelen van Tokio in thermoregulerende wielerkleding, waardoor sporters minder last hadden van de warmte. Mede daardoor hebben de afgelopen jaren onze sporters optimaal kunnen presteren en hiervoor willen we Bioracer, ook namens alle sporters en staf, hartelijk danken.”

Namens Bioracer laat CEO Danny Segers weten dat het kledingbedrijf besloten heeft te stoppen met de samenwerking. “We zijn trots op de successen die behaald zijn en zeer fier dat Bioracer 27 jaar aan de successen van de Nederlandse ploegen heeft kunnen bijdragen. Er is nu gekozen elk een andere weg in te slaan. Zo verlegt Bioracer de focus naar de sponsoring van WorldTeam INEOS Grenadiers”, aldus Segers.