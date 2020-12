Kies het mooiste Team Jumbo-Visma-moment van 2020 en win het wielershirt voor volgend seizoen

Team Jumbo-Visma kan terugkijken op een buitengewoon succesvol wielerjaar. Na overwinningen in onder meer Strade Bianche, Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik en de eindoverwinning in de Vuelta, sluit de ploeg 2020 af als nummer 1 op de teamranking van de UCI.

Uit alle overwinningen van het WorldTour-team hebben wij tien momenten geselecteerd. Kies jouw favoriete moment en maakt kans op 1 van de 3 Team Jumbo-Visma shirts voor 2021, die door de ploeg beschikbaar zijn gesteld.

Wat moet je doen?

Geef jouw favoriete moment van Team Jumbo-Visma in 2020 aan ons door.

Deadline

Zondag 27 december 2020 om 23:59

Prijzen

Onder de inzendingen verloten we drie nieuwe wielershirts van Team Jumbo-Visma voor 2021.