Kans op regen in Kopenhagen – WIELERFLITS UPDATE #1

Video

In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Maxim Horssels en Nico Dick vooruit op de Touretappe van vandaag. In een paar minuten praten we je bij over het nieuws van dag en analyseren we de kanshebbers voor de ritzege.

De Tour begint vandaag met een technische, 13,2 kilometer lange openingstijdrit door het hart van Kopenhagen. Volgens de laatste weersvoorspellingen kan er aan het begin van de avond een spatje regen vallen, vandaar dat vrijwel alle favorieten er bijzonder vroeg aan beginnen