Jumbo-Visma stapt van Shimano over op SRAM: dit zijn de verschillen

Jumbo-Visma stapt komende winter over van Shimano naar de Amerikaanse materiaalfabrikant SRAM, kon u eerder deze week al lezen op deze site. Dit jaar koersten er met Trek-Segafredo en Movistar slechts twee WorldTeams op SRAM, de meeste ploegen rijden met Shimano. Maar wat zijn nu de verschillen? WielerFlits schept duidelijkheid.

Shimano en SRAM produceren beiden talloze producten, maar de belangrijkste daarvan zijn zonder twijfel de groepsets. De groepset (of kortweg groep) is de verzamelnaam voor alle onderdelen op een fiets die zorgen dat je kunt schakelen en remmen. Van remschijven tot de derailleur en van remgrepen tot de tandwielen.

De groepset heeft maar beperkt direct invloed op de prestatie van een fiets, zoals de stijfheid of aerodynamica van het frame of de wielen dat bijvoorbeeld wel hebben. Indirect heeft de groep daarentegen de nodige invloed. Zo draagt het natuurlijk bij aan het uiteindelijke gewicht van de fiets, maar is de kwaliteit van het schakelen of het remgedrag ook van grote invloed op het rijgedrag.

Verschillende cranks

Dat wil niet zeggen dat de groepset géén impact heeft op het presteren van een fiets. De cranks zijn bijvoorbeeld een essentieel onderdeel in de krachtoverdracht van de fietser naar de fiets. Daar ligt ook één van de grote verschillen tussen Shimano en SRAM.

Het grootste verschil zit in de materialen die beide producten gebruiken. Shimano staat bekend om HOLLOWTECH. Dit is een holle, aluminium crank die erg laag van gewicht is. Alhoewel dit in de basis een type crank is dat lang mee moet gaan, zijn er ook genoeg gevallen bekend van Shimano-cranks die breken.

SRAM, daarentegen, maakt voor hun hoogwaardige groepsets gebruik van carbon cranks. Dit heeft een hoger kracht-gewicht ratio, waardoor de crank dus stijver kan zijn dan een aluminium crank zonder veel zwaarder te worden. Dit gaat vooral ten koste van de duurzaamheid, maar dat is voor profploegen als Jumbo-Visma (die onderdelen goed onderhouden en regelmatig vervangen) in principe geen probleem.

Elektronisch schakelen

Als we kijken naar de elektronische schakelsystemen, zijn er ook enkele verschillen. Waar de elektronische groepset van Shimano gebruik maakt van één batterij, zijn dat er bij SRAM twee. Beide derailleurs hebben bij groepsets van SRAM een eigen batterij, die 20 uur meegaat. Dat is significant korter dan de batterijduur van Shimano’s Di2 systeem, die boven de 2000 kilometer ligt.

Een groot verschil voor wie overstapt van Shimano naar SRAM of vice versa, is dat elektronische groepsets net iets anders schakelen. Shimano gebruikt – net als bij mechanische groepsets – één shifter voor de voorderailleur en één shifter voor de achterderailleur. Bij SRAM zijn beide shifters van één knopje voorzien, wat betekent dat de ene shifter wordt gebruikt om omlaag te schakelen en de ander om omhoog te schakelen. Schakelen met de voorderailleur kan door beide knopjes gelijktijdig in te drukken.

Ook is de vertanding bij SRAM iets anders. Dat betekent niet dat het bereik van de versnellingen van de Amerikaanse onderdelenproducent kleiner is (deze is zelfs wat groter) maar de stapjes in de versnellingen zijn nét iets anders, wat voor de rijders van Jumbo-Visma even wennen zal zijn.

Alhoewel de meningen erover verschillen, doen de schakelprestaties van de twee feitelijk amper voor elkaar onder. Dat is mits je groepsets uit een gelijke prijsklasse vergelijkt. De mechanische groepsets van Shimano staan als iets accurater bekend, maar Jumbo-Visma zal daar door het gebruik van elektronische groepsets weinig van merken. Ook op het gebied van remprestaties zijn er amper verschillen tussen de hoogwaardige groepsets van Shimano en SRAM.

Naast de groepsets van Shimano, maakte Jumbo-Visma ook gebruik van de wielen van Shimano. Ze zullen voortaan kiezen voor wielen van ‘Reserve’, wat onderdeel is van Cervélo. Dit seizoen werkten ze ook al regelmatig wedstrijden op wielen van Reserve af.

Er is nog een derde grote producent van groepsets: Campagnolo. Alhoewel ze een significant kleiner marktaandeel dan Shimano en SRAM hebben, heeft het Italiaanse bedrijf een trouwe schare fans. Niet voor niets wordt Campagnolo vaak liefkozend afgekort naar Campy of Campa. Net als Shimano en SRAM levert Campagnolo groepsets van hoge kwaliteit, maar toch zijn ze minder populair. Dat komt vooral omdat ze een stuk duurder zijn – evenals de vervangende onderdelen – wat het voor consumenten een stuk minder aantrekkelijk maakt.