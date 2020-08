Jonas Rickaert wint Dwars door het Hageland, Nils Eekhoff tweede zaterdag 15 augustus 2020 om 15:45

Jonas Rickaert heeft Dwars door het Hageland op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Fenix was in de slotfase van de gravelwedstrijd weggereden met Nils Eekhoff, die hij bovenop de Citadel van Diest voorbleef. Het is de eerste profzege voor Rickaert.



Zaterdag werd in Vlaanderen een eigen Strade Bianche gereden in de vorm van Dwars door het Hageland. Mede door de vele onverharde stroken en de aankomst op de Citadel van Diest, is die vergelijking helemaal zo gek nog niet.

De topfavorieten luisterden in tegenstelling tot die wedstrijd in Toscane niet naar Mathieu van der Poel of Wout van Aert, maar naar Zdenek Stybar, Aimé De Gendt en Florian Sénéchal. Ook veldrijders als Toon Aerts en Gianni Vermeersch mochten door de onverharde stroken een kans worden toegedicht in deze tweede manche van de Bingoal Cup.

Vroege vlucht vormt zich

Nadat het startschot voor het begin van de middag werd gelost, schoten zes renners er vandoor. Martin Salmon, Gilles De Wilde, Thibault Guernalec, Stijn De Bock, Stijn Appel en Stijn Daemen vormden de vroege vlucht die enkele minuten voorsprong bij elkaar reden.

Deceuninck-Quick-Step controleerde achter de vroege vlucht het peloton. Door het puike werk van Bert Van Lerberghe werden de zes renners vooraan op 68 kilometer van de meet weer ingerekend en brak het peloton in stukken.

Toon Aerts in de aanval

De Wilde en Daemen stribbelden in de vroege vlucht nog het langste tegen. Zij mochten nog even vooruitrijden en kregen zelfs gezelschap van Toon Aerts, die vlak daarvoor een aanval had geplaatst. Het bleek een cruciaal moment in de koers te zijn.

Steeds meer renners maakten na de aanval van Aerts de sprong naar de kopgroep, waarna een grote kopgroep ontstond. Daemen was inmiddels afgehaakt, maar naast De Wilde en Aerts bestond de groep nu ook uit Jannik Steimle, Pascal Eenkhoorn, Nils Eekhoff, Jonas Rickaert, Joël Suter, Jordi Warlop, Luca Mozzato, Bram Welten, Mattis Louvel, Ivar Slik en Jan-Willem van Schip.

Steimle was opvallend genoeg de enige renner van Deceuninck-Quick-Step in deze groep. De ploeg van Patrick Lefevere, die door een lekke band Stybar was kwijtgeraakt, zette zich daarna op kop van het peloton om de kloof te dichten. The Wolfpack kwam dichterbij, maar moest uiteindelijk de achtervolging staken.

Eekhoff en Rickaert rijden weg

De dertien renners in de kopgroep zagen daarna hun voorsprong groeien tot veertig seconden met nog 25 kilometer te gaan. Op de gravelstrook van Demerdijk Zichem was het daarna beurt aan Eekhoff en Rickaert om het eens te proberen.

Richting de voorlaatste passage van de Citadel van Diest wisten zij meer dan dertig seconden voorsprong te nemen op de achtervolgers. Achter hen probeerden enkele renners nog wel om het gat te dichten, maar echt dichterbij kwamen de achtervolgers nooit.

Winnaar rijdt vooraan

De winnaar van Dwars door het Hageland moest dus vooraan worden gezocht bij Rickaert en Eekhoff. Alhoewel Rickaert op de gravelstroken iets sterker leek dan Eekhoff, bleven de twee koplopers bij elkaar tot de laatste passage van de Citadel van Diest.

Eenmaal aangekomen op de Citadel van Diest was het Rickaert die de wedstrijd naar zijn hand zette voor een moegestreden Eekhoff. Enkele tellen na Rickaert en Eekhoff kwam Vermeersch aangestormd, die met een derde plaats het feestje voor zijn ploeg completeerde.