• woensdag 10 januari 2024 om 07:47

BK in Meulebeke wordt een snelle en technische cross: “Laatste zandbaak kan cruciaal worden”

Interview Zaterdag en zondag wordt het BK veldrijden gereden in Meulebeke. Drie jaar geleden werd het BK daar al eens georganiseerd en ook de afgelopen jaren werd er gecrost in Meulebeke. Is het parcours fel veranderd? WielerFlits vroeg het aan Anthony Verwilst, die onder meer de algemene coördinatie doet.

In 2021 werden Wout van Aert en Sanne Cant Belgisch kampioen in de West-Vlaamse gemeente. Dat was toen in een typische weidecross, iets wat we dit jaar ook gaan zien. “Het parcours is grotendeels hetzelfde. Ten opzichte van de vorige editie van de cross (dus niet het BK, red.) hebben we een paar aanpassingen gedaan. We hebben er onder meer voor gekozen om het parcours iets meer uit te breiden. Dat is vooral in functie van het publiek”, aldus Verwilst.

Zandbak beslissend punt

“Daarnaast is er een zandbak en een passage over balkjes bijgekomen. Maar in het algemeen blijft het gewoon dezelfde cross. Meulebeke is en blijft een snelle en technische cross. De vorige weken lag het er natuurlijk zeer modderig bij, maar dat is inmiddels weer anders. De ondergrond zal dit weekend voornamelijk hard zijn. Een aantal stroken zullen wat zwaarder zijn dan anders, maar een trage cross gaan we in principe niet zien.”

De twee zandbakken, waarvan er eentje nieuw is, zijn beide 40 meter lang. “We hebben ervoor gekozen om geen sporen aan te leggen in de zandbak. Voor en na elke cross zullen we alle sporen die er zijn weer weghalen, zodat de zandbakken er niet te makkelijk zullen bijliggen. Ik verwacht dan ook dat de beslissing ten laatste zal gemaakt worden in de tweede zandbak. Die ligt niet al te ver van de finish.”

Finish op atletiekpiste

“Na die zandbak is er ook een lange strook zonder al te veel bochten, waardoor het verschil kan gemaakt worden. Daarna volgen de haakse brug en de passage op de schuine kant. Nadien draaien ze op de atletiekpiste, waar ze een halve ronde rijden. Na de bocht op de piste en is het nog een kleine 100 meter tot de streep, die dus nog steeds op de piste ligt. Als er nog renners bij elkaar zitten, zal het een vreemde sprint worden.”

Dat laatste scenario verwacht Verwilst echter niet. Er zijn genoeg punten op het parcours om het verschil te maken, zoals de zandbak bijvoorbeeld. Wie schuift hij zelf naar voor op het parcours? “Ik weet dat Eli Iserbyt uitkijkt naar het BK op dit parcours, maar ook Michael Vanthourenhout gaat dit goed kunnen. Hij won hier ook al eens. Bij de vrouwen kan ik niet meteen zeggen wie het meest in het voordeel is. Ik verwacht een strijd tussen Sanne Cant of Laura Verdonschot.”