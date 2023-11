Zeger Schaeken • dinsdag 14 november 2023 om 08:00

Gerben Kuypers rijdt voor het eerst top-5 in wereldbekermanche: “Was na het EK erop gebrand om te tonen wat ik kan”

Interview Gerben Kuypers finishte als vijfde in de Wereldbeker Dendermonde. Voor de 23-jarige crosser was het de eerste keer in zijn carrière dat hij top-5 reed in een manche van de Wereldbeker. “Na het EK ben ik een paar dagen echt slecht gezind geweest. Ik wilde dit weekend tonen wat ik kan”, vertelde Kuypers na afloop aan WielerFlits.

In Niel eindigde Kuypers nog als negende, maar een dag later in Dendermonde ging het meteen beter. Ook de start van Kuypers was goed, heel goed zelfs. De crosser van Intermarché-Circus-Wanty dook als allereerste het veld in, terwijl de weken ervoor zijn start juist het heikele punt was. “Ik was er eigenlijk wel op gebrand om te tonen dat ik het wel kan. Ik heb het risico genomen om met iets hardere banden te starten zodat ik op de weg wat meer snelheid kon maken. Dat ging goed, maar op de eerste stroken in de modder had ik dan minder grip. Daardoor zake ik eigenlijk meteen weer weg.”

“Ik had me echter voorgenomen niet te panikeren. Ik ben rustig gebleven. Dat was nodig, want het leek of iedereen de snelste ronde wilde neerzetten in de eerste ronde. Ik dacht ‘als ze dat tempo gaan aanhouden, ga ik geen prijs rijden’. Maar gelukkig zakte het tempo weer en kon ik stilaan beginnen opschuiven”, legt Kuypers uit. Dat opschuiven ging goed, want op het einde kreeg de West-Vlaming zelfs even zicht op het podium. “De derde plaats was dichtbij, maar dan begon ik het toch te voelen. Ik moest Eli Iserbyt op het einde ook nog laten gaan.”

Slecht gezind na het EK

Zodoende bolde Kuypers als vijfde over de streep. “Dat is supermooi, daar ben ik heel tevreden mee. Een jaar geleden had ik nog maar net mijn eerste manche in de Wereldbeker gereden en was ik dertiende geworden. Nu word ik vijfde. Dat is een mooie evolutie. Maar ik had ook iets recht te zetten na het EK. Ik weet niet wat er daar aan de hand was (Kuypers had zijn zinnen gezet op het EK, maar reed een anonieme cross en werd dertiende, red.), maar ik zat niet op mijn plaats. Ik ben er drie à vier dagen niet goed van geweest, ik was echt slecht gezind.”

“Die dagen was ik niet de meest aangename persoon. Het was goed dat ik woensdag naar de ploegtraining kon gaan om terug wat onder de mensen te zijn. Dan kan je de bladzijde wat sneller omslaan. Nu was ik erop gebrand om dit weekend te tonen dat die dertiende plaats op het EK gewoon een slechte dag was.”

Kuypers: “Moet wat wennen aan de aandacht”

De komende weken volgen nog een aantal stevige crossen, zeker als de weersomstandigheden zo slecht blijven. “Op die manier gaan er veel crossen komen die me liggen, puur op de moteur (de motor, red.). Technisch zijn er wel wat jongens die beter zijn dan mij, maar puur op de macht kan ik mezelf tonen. Verder ga ik de komende weken ook niet altijd de dubbel doen. Het zijn zware verplaatsingen en dan moet je niet gaan overdrijven met crossen, daar word je niet beter van.”

Er is dit seizoen veel veranderd voor Kuypers. De crosser krijgt veel aandacht en behoort opeens tot de betere crossers van het land. Hoe gaat hij daar mee om? “Dat is wel een beetje wennen voor mij. Vroeger hoorde ik mijn naam bijvoorbeeld nooit langs het parcours, nu toch wel vaak. Het is natuurlijk niet hetzelfde als bij de groten, maar ik hoor het wel meer en meer. Dat is wel leuk. Mijn schoonbroer heeft ook een supportersclub opgericht en was er in Dendermonde zelfs bij met een vlag. Het is leuk om te zien dat ook die ‘stappen’ gemaakt worden.”