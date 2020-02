Geen zorgen bij Jumbo-Visma na afhaken Laurens De Plus dinsdag 25 februari 2020 om 15:31

Na Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk is ook Laurens De Plus (voorlopig) niet fit genoeg om aan wedstrijden deel te nemen, aangezien de Belgische klimmer maandag te ziek was om zijn weg te vervolgen in de UAE Tour. Twee kopmannen en een schaduwkopman die out zijn, zorgt dat voor paniek bij Jumbo-Visma?

“Het is nog maar februari, we maken ons geen zorgen”, zo vertelt persverantwoordelijke Ard Bierens aan Het Laatste Nieuws. “Het is wel jammer, aangezien het allemaal wat samenvalt. We hadden natuurlijk liever een fitte De Plus gehad en een Dumoulin die zich gelijk kon tonen in de Ronde van Valencia. Dat was de ideale situatie geweest.”

“We moeten het in die zin ook niet bagatelliseren”, aldus Bierens, die wel zoveel mogelijk probeert te relativeren. “We moeten het ook niet dramatischer voorstellen dan het is. Geen enkele ploeg is immuun voor dit soort dingen. En het is tenslotte nog maar februari. Het komt wel goed.” Zo zijn Dumoulin en Kruijswijk aan de beterende hand.

“We springen uiterst zorgvuldig om met onze renners”

Die eerste kampte met parasieten in zijn darmen, terwijl Kruijswijk een tijdje last had van knieklachten. “Het gaat nu beter, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Tom en Steven zijn nu geen zorgenkindjes meer. We kijken en plannen opnieuw vooruit met hen”, aldus Bierens, die laat weten dat de ploeg geen enkel risico neemt met niet-fitte renners.

“We springen uiterst zorgvuldig om met onze coureurs. Als ze niet 100% fit zijn, worden ze goed in de gaten gehouden. Vervolgens kunnen we optimaal aan hun sportieve herstel werken. We zouden de renners ook kunnen laten aanmodderen en roofbouw kunnen plegen op hun lichaam. En ze dan vervolgens afrekenen op een slecht voorjaar.”

“Daar heeft echter niemand iets aan. De Plus had wellicht wel verder kunnen koersen, maar dan wel met het risico dat hij zichzelf de vernieling in fietst. Moeten we dat dan doen? Nee, daar zijn we heel strikt in.”