zaterdag 30 december 2023 om 15:51

Geen vergunning voor WK 2026 in Hulstse Perkpolder, nieuwe locatie op het oog

Interview Organisator Kurt Vernimmen had de Perkpolder in Hulst op het oog als dé ideale locatie om het Wereldkampioenschap veldrijden van 2026 te organiseren. Maar de organisatie krijgt in extremis geen vergunning meer om op die locatie te organiseren. Een alternatief dient zich intussen aan, maar het wordt een race tegen de klok om alles tijdig in orde te krijgen. Bij WielerFlits doet Vernimmen het verhaal.

“Tijdens de coronacrisis hebben we voor de eerste keer aan de Perkpolder georganiseerd. Dat is daar geweldig goed meegevallen. Kort daarna hebben we met de mensen van de UCI overlegd, en zij zeiden ook: hier kan perfect een WK worden georganiseerd, omdat er veel ruimte is. Nu is het blijkbaar zo dat vlak naast de Perkpolder een natuurgebied ligt. Stikstof is in België een probleem, maar in Nederland blijkbaar nog veel groter. En twee à drie weken geleden hebben we van de provincie te horen gekregen, dat we daarom geen vergunning krijgen om daar een groot event te organiseren. Dus moesten we op zoek naar een alternatief.”

En die hebben jullie nu gevonden?

“Ja, in samenwerking met de gemeente. Zij hebben een terrein aangekocht aan de Bolwerken aan de kant van de stad. Helemaal aan de overkant van het huidige parcours van de Wereldbeker. Daar is een terrein van tien hectare, een parkgebied. We zouden daar het WK nu willen organiseren. Het eerste overleg met de UCI zit er intussen op. Alleen de Perkpolder was goedgekeurd als WK-parcours, dus moeten we nu terug volop gaan ontwerpen en alle overleg opnieuw doen met de UCI.”

Waarom voldoet het huidige Wereldbekerparcours niet voor een WK?

“Dat is te klein, hé. We zitten vandaag met zo’n 22.000 mensen en het zit al propvol. Op een WK verwachten we 40.000 mensen. Op het WK in Hoogerheide waren er zelfs bijna 50.000 mensen. Het loopt hier nu al vast. We moeten meer inzetten op bruggen, veel meer overgangen, zodat het volk dan goed kan blijven doorstromen. Dat is op het huidige parcours een probleem. We zitten ook middenin de stad, wat qua toegankelijkheid niet gemakkelijk is.”

Je mist dan wel de huidige features van het Wereldbekerparcours: de molen en de dijken.

“Nee, want we gaan de combinatie blijven doen. We gaan een ponton bouwen om over de Vesten te geraken. Zodanig dat we die zone erbij kunnen nemen. We willen de leuke locatie die we hier hebben zeker ook niet verwaarlozen. Want laat ons eerlijk zijn: dat parcours is prachtig.”

Kan de Wereldbeker daar volgend jaar al georganiseerd worden?

“Nee, dat komt te snel. We zijn eigenlijk nog volop in overleg met de gemeente. Om daar te kunnen organiseren, moeten er nog een aantal dingen aangelegd worden. Er moeten grote VIP-tenten gebouwd worden, de toegangswegen moeten voorzien worden. Je moet zien dat de mensen er geraken. Nu is dat allemaal gewoon weideland en akkers, hé. Dat moet nog ingezaaid worden. Het is allemaal brand new, deze situatie. Er moet nog heel veel geregeld worden, en dat gaat tijd kosten.”

Dat nieuws kwam dus écht als een donderslag bij heldere hemel?

“Ja, toen ik de telefoon kreeg en te horen kreeg dat de vergunning niet werd gegeven op gebied van stikstof, dacht ik dat het een grap was. Maar het is nu eenmaal zo. In Nederland is de wetgeving nog een stuk strenger dan in Vlaanderen, en daar hadden we echt niet op gerekend.”

Kunnen er ook nog problemen opduiken bij die nieuwe weide die jullie op het oog hebben?

“Wij moeten nu een nieuw parcours uitwerken, dan terug met de UCI rond de tafel gaan zitten. Maar de eerste gesprekken zijn intussen gebeurd. Het is niet dat we daar een risico lopen. Ze weten wat we kunnen, ze weten wat we doen. Ik verwacht geen problemen, maar alles moet weer door de UCI-officiële procedure, hé. Maar de gemeente Hulst denkt goed mee, ook de mensen in de regio zijn heel geïnteresseerd en willen dat het WK in 2026 een succesverhaal wordt.”