Geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden in België

Volgens VRT NWS is het in België vermoedelijk vanaf zondag niet meer mogelijk om sportwedstrijden binnen en buiten te bezoeken. De opmars van de omikronvariant heeft het Overlegcomité dit besluit doen nemen, zo vernam het medium. De persconferentie volgt om 18.15 uur, pas dan worden de maatregelen met zekerheid vastgesteld.

Het nieuws betekent dat er bij de Wereldbekercross in Dendermonde en Superprestigecross in Heusden-Zolder geen publiek meer welkom is. Ook Diegem (Superprestige), Loenhout, Baal, Herentals, (X20 Badkamers Trofee) en het BK mogen geen publiek meer verwelkomen.

Eerste beslissingen overlegcomite vallen: Bioscopen, theaters, concertzalen sluiten. Geen binnenactiviteiten (uitgezonderd musea en sportactiviteiten) Geen publiek meer bij sportwedstrijden, binnen en buiten. #vrtnws — Bart Verhulst 🤓 (@BartVerhulstVRT) December 22, 2021