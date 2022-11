Forse kortingen tijdens de magazijnverkoop van ROSE

Na zes jaar brengt ROSE Bikes zijn magazijnverkoop terug. Van 1 t/m 3 december kun je bij Biketown in Bocholt heel veel fietsen tegen topprijzen aanschaffen. Anders dan in het verleden richt ROSE zich dit jaar uitsluitend op de verkoop van fietsen.

Aangeboden worden testfietsen en showroommodellen die klaarstaan om direct te worden meegenomen met kortingen van 30% tot wel 50%. Natuurlijk is een korte testrit ter plaatse mogelijk om te kijken welke maat en afmontage de voorkeur genieten.

Maar let op: first come, first served. Het kan zijn dat bepaalde maten al snel niet meer beschikbaar zijn en je toch voor een andere afmontage moet kiezen. Je hebt de keuze uit allerlei soorten fietsen: MTB, gravel, race, e-bike evenals urban & trekking. Na een testrit en succesvolle aankoop kun je afsluitend Erwin’s koffiebar bezoeken of nog even op zoek gaan naar bijpassende fietskleding en accessoires.

Meer informatie vind je hier: rosebikes.nl