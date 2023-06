Forse kortingen tijdens de magazijnverkoop van ROSE

Ad

Het is weer zover! Bij ROSE Bikes houden ze binnenkort magazijnverkoop en kan je profiteren van forse kortingen. Van 29 juni tot en met 1 juli vind je bij ROSE Biketown in Bocholt enorm veel fietsen uit de categorieën MTB, trekking en e-bike tegen topprijzen.

Anders dan in het verleden concentreert ROSE zich dit jaar uitsluitend op de verkoop van fietsen uit de categorieën MTB, trekking en e-bike. De fietsen kunnen direct worden meegenomen. We hebben B-keuze, showroommodellen en testfietsen met kortingen tot wel 40 procent.

Uiteraard is een korte proefrit bij de winkel mogelijk zodat je de juiste maat en afmontage kunt kiezen. Maar let op, ook dit keer geldt: First come, first served. Het kan zijn dat bepaalde maten snel uitverkocht zijn en je toch een andere afmontage moet kiezen.

Na een proefrit en een geslaagde aankoop kun je de pumptrack testen, een lekker patatje eten of genieten van een koel drankje. ROSE Biketown is uiteraard op deze drie dagen gewoon geopend, zodat je direct de passende fietskleding en onderdelen kunt aanschaffen.

Meer informatie vind je hier: rosebikes.nl