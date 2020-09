Findyourbike brengt je een stap dichter bij jouw droomfiets donderdag 10 september 2020 om 14:42

Op zoek naar een nieuwe fiets? Of denk je eraan om jouw huidige model te vervangen? De zoektocht naar een nieuwe racefiets begint vaak online. Helaas is het aanbod op de digitale snelweg enorm versnipperd. Wij spraken met het team achter Findyourbike.com en ontdekten wat zij eraan doen om de zoektocht naar een nieuwe fiets een stuk makkelijker te maken.

“Findyourbike is een platform waar we vraag en aanbod van sportieve fietsen samenbrengen”, vertelt Nick Rossou, oprichter van de in Tilburg gevestigde site. “Bij ons krijgt de serieuze fietsliefhebber een completer beeld van wat er momenteel beschikbaar is, onder meer dankzij onze gedetailleerde zoekfunctie. Hiermee kan er heel specifiek gezocht worden naar specifieke eigenschappen die een fiets speciaal maken, zoals bijvoorbeeld de afmontage of de wielset.”

Gratis

Nick kwam op het idee van Findyourbike toen hij een paar jaar geleden zelf op zoek was naar een racefiets. “Ik was eigenlijk net begonnen en had een fiets die niet goed bij mij paste. Toen ik online ben gaan zoeken naar een nieuwe fiets, ging ik mij op een gegeven moment irriteren aan hoe verspreid het aanbod was en hoe lastig je daar inzicht in kon krijgen. Ik vond dat het beter kon en heb uiteindelijk besloten om zelf een platform te starten.”

Findyourbike brengt kopers en verkopers samen. “Fietsliefhebbers kunnen op onze site gratis een fiets te koop aanbieden. Daarnaast bieden we fietsenwinkels de gelegenheid om ons platform te gebruiken als digitale showroom. We willen daarin vooral een verlengstuk zijn, in plaats van een concurrent”, geeft hij aan. “Dit jaar kan de sportieve vakhandel ons gratis proberen en ontdekken of Findyourbike voor hen een toegevoegde waarde biedt.”

Op de site zijn fietsen van een groot aantal verschillende merken terug te vinden, zowel nieuw als tweedehands. “Momenteel hebben we een aanbod van tussen de drie en vierduizend fietsen. Zowel racefietsen, mountainbikes als sportieve e-bikes. De komende zomer willen we dat aanbod flink uitbreiden”, kondigt hij aan.

Onder het aanbod bevinden zich naast een breed scala aan racemonsters van de bekende merken ook enkele bijzondere exemplaren. “We zien regelmatig mooie retro-fietsen voorbij komen. Maar ook bijvoorbeeld de oude prof-fietsen van Team Jumbo-Visma. Na afloop van het seizoen gaan deze de markt op en zo zijn ze bij ons al een aantal keer langsgekomen. Daarnaast zien we vaak volledig custom opgebouwde fietsen. Aanbieders hebben dan een frame gekocht dat ze daarna volledig zelf opbouwen. Je ziet dan fietsen voorbij komen die je eigenlijk nooit in een winkel ziet staan.”

Waar bij Marktplaats de zoekresultaten nog wel eens ontsierd worden door een overdaad aan advertenties, is daar bij Findyourbike geen sprake van. “Bij ons is het niet mogelijk om je positie te kopen, zoals dat bijvoorbeeld op Marktplaats wel kan. We hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen, om zodoende ook de particuliere verkoop een eerlijke kans te geven.”

Extra service

Naast het samenbrengen van vraag en aanbod, probeert Findyourbike ook extra’s aan te bieden die het online kopen van een fiets makkelijker en veiliger maken. Zo wordt er gewerkt aan een dienst waarbij de fiets opgehaald kan worden bij een servicepunt en biedt de site kopersbescherming aan. “Wij bieden de mogelijkheid aan om het aankoopbedrag op onze derdenrekening te storten. Pas wanneer de fiets volgens afspraak is geleverd en alles in orde is, worden deze gelden vrijgegeven”, legt hij uit.

Daarnaast doet het bedrijf zijn best om de kwaliteit van het aanbod te garanderen. “Alle advertenties worden bij ons eerst gecheckt voordat ze online komen. We maken ons er hard voor om geen namaak-spullen aan te bieden”, klinkt het stellig.

De onderhoudstoestand van de fiets blijft echter lastig in te schatten. “Bij een fiets heb je niet zoals bij een auto een kilometerstand. Toch zijn er verschillende manieren om een beeld te krijgen. We bieden de mogelijkheid om foto’s met hoge resolutie te uploaden, het bouwjaar kan vermeld worden en we bieden verkopers de mogelijkheid om een Strava-profiel te koppelen. Hierdoor krijg je een beter beeld van wat voor soort fietser de eigenaar is. Fanatieke fietsers zorgen doorgaans beter voor hun materiaal. Tenslotte zijn we bezig met een project waarbij we framenummers gaan controleren om heling tegen te gaan. Daar willen we deze zomer mee starten. ”

Trends

Sinds de wereld in de greep is van de coronacrisis, is ook de interesse in het zelf beoefenen van de wielersport toegenomen. “Dat zien wij ook terug op ons platform. Mensen gaan meer aan de slag met gezondheid en vitaliteit. Wat ook meehelpt, is dat wielrennen een solistische sport is en daardoor een verantwoorde keuze in deze tijd kan zijn.”

Veel mensen grijpen de situatie aan om te beginnen met wielrennen. “We zien bij onze zoekopdrachten vooral een toename bij de instap-modellen. Zowel nieuw als tweedehands. Mensen beginnen vaak met een aluminium fiets, die is afgemonteerd met Tiagra of 105-groep. Op een nieuwe fiets zit al wat vaker een betere groep en wordt er eerder gekozen voor een carbon frame. De instapfiets wordt dan vervolgens weer aangeboden als tweedehands. De duurdere categorie wordt meestal niet online gekocht, maar we zien wel dat mensen zich bij ons oriënteren waardoor we in feite als digitale showroom dienen. Consumenten kunnen dan bij ons kijken waar in Nederland die fiets te vinden is.”

De ambitie van Findyourbike stopt niet in Nederland. “Uiteindelijk willen we ons platform binnen vier jaar uitrollen in meerdere Europese landen. Op die manier kunnen Nederlandse fietsliefhebbers bijvoorbeeld ook profiteren van het aanbod in België, en vice-versa. Zo denken we ook de fietsenbranche wat transparanter te maken.”

Benieuwd geworden naar het aanbod van Findyourbike? Bezoek dan de site en kijk of jouw droomfiets er tussen staat.

Verantwoording:

Findyourbike is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform. Dit artikel is in samenwerking met Findyourbike tot stand gekomen, maar het is geschreven door een redacteur van WielerFlits.