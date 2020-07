Fietsen in Innsbruck: Genieten op twee wielen donderdag 16 juli 2020 om 21:00

Sinds het WK wielrennen in 2018 staat Innsbruck pontificaal op de kaart als top-fietsbestemming. Naast mountainbike- en wielertochten biedt Innsbruck ook voor de mensen die van een ontspannen fietstocht houden de juiste route, en voor elk fitnessniveau de perfecte klim.

Je kunt zelfs in het bergachtige Oostenrijk kiezen voor een mooie lange tocht langs de idyllische rivier de Inn of toch voor een pittige bergetappe, die in een grote ronde niet zou misstaan. Het landschap kenmerkt zich door de glooiende heuvels, de prachtige alpenweides en dwars door het spectaculaire bergpanorama van de omliggende Stubaier Alpen.

De regio Innsbruck is voor fietsvrienden een waar genot. Er is 125 kilometer aan nieuw of pas gerenoveerd fietspad. Daar vallen twee thema-fietsroutes in het bijzonder op: de Vital-Radweg (fietsroute) in het zuidoostelijke middelgebergte tussen de plaatsen Igls en Rinn evenals de Genuss-Radweg (de fietsroute langs lokale lekkernijen) op het Mieminger Plateau én in het dal langs de rivier de Inn. Bovendien voeren twee etappes van de in totaal 520 kilometer lange Innradweg (fietsroute langs de Inn) door de regio Innsbruck: de etappe Silz–Innsbruck en de etappe Innsbruck–Strass. Zo kom je in een korte tijd door een mooi en gevarieerd landschap – van de oeverpromenade tot en met schitterende bospaden.

Gravel is hot

Ook voor de gravelaars is er genoeg speelruimte. Gravel is anno 2020 de opkomende discipline in het fietsen. En niet voor niets. Het geeft veel vrijheid, leidt langs onontdekte paden is toch fysiek heel uitdagend.

Ook in Innsbruck valt er genoeg te ‘gravelen’. Een van de beste mogelijkheden is deelname aan Gravel Innsbruck (www.gravelinnsbruck.com). Een uitdagende tocht, die niet alleen de ‘highway to hell’ uit het WK parcours meepakt (alwaar je aangemoedigd wordt door Didi de Duivel) maar ook een unieke kans biedt om over de Olympische bobslee baan te rijden.

In 2020 is dit een van de weinige events die gewoon doorgang vindt. De sfeer is gemoedelijk en de opzet is geheel corona proof.

Nordkette

Een gravelritje naar de Nordkette is zeker de moeite waard. Het uitdagende ritje omhoog wordt rijkelijk beloond met een prachtig uitzicht over de stad. Van daar zijn er ook vele mogelijkheden om verder de omgeving te verkennen

Kijk ook op voor alle fietstochten in de regio Innsbruck ook met een indicatie van de moeilijkheidsgraad op www.innsbruck.info/radtouren. Hier is genoeg inspiratie te vinden. Ook via de website van Komoot (www.komoot.nl) kun jij jouw ideale gravelrit in Innsbruck plannen.

Combinatie van Sport en lokale specialiteiten

De Vital-fietsroute tussen Igls en Rinn biedt een mooie 23 kilometer lange ronde, die je meerdere keren kan fietsen, maar die vooral ook de mogelijkheid biedt om proeverijtjes van lokale lekkernijen te proberen. Begin aan deze route in Igls aan de voet van de Patscherkofel, ook wel de huisberg van Innsbruck genoemd. Je pakt dan heel snel 330 hoogtemeters dwars door het middengebergte. De route is zoveel mogelijk geasfalteerd en in de dorpjes kun je de Tiroler architectuur mooi in je opnemen. Ben je het op een gegeven moment helemaal zat? Op de route kun je op meerdere punten afsnijden en zo weer terug naar het beginpunt. Ideaal.

Ook de route via het Mieminger Plateau met een lengte van 30km biedt een mooie combinatie van natuurschoon en lokale specialiteiten. Langs de route zitten in totaal 18(!) boerderijwinkels met elk zijn eigen aanbod. De route is goed gemarkeerd en zo makkelijk te volgen.

Op vrijdagen (15-17u) en zaterdagen (8-11u )is er een lokale markt bij het depot van Obermieming. Leuk voor een tussenstop.

WK Parcours

Innsbruck was in 2018 het epicentrum van het wereldkampioenschap wielrennen. Het WK-parcours was niet alleen schitterend voor de panoramische beelden, maar iedereen zal zich nog de slotklim herinneren. Wat een spektakel was dat. Jij kunt natuurlijk voor even in de huid van Alejandro Valverde (de wereldkampioen) of Tom Dumoulin (helaas net naast het podium) kruipen en het parcours verkennen. Gelukkig voor de wat minder getrainde renner was het parcours opgebouwd uit een aantal rondes en hoef je niet het totaal van 175km te doen om toch dat WK gevoel terug te krijgen.

Mocht je toch de ultieme uitdaging aangaan, start dan in Kufstein en rijd vanaf daar richting Innsbruck om de lokale rondes te doen. Finish jouw toch met de steile maar schitterende Höttinger Höll om uiteindelijk in Innsbruck de fiets te parkeren onder het Goldene Dachl.

MTB

Voor de beginnende MTB-er (maar zeker ook voor de enthousiastelingen met profambities) is Innsbruck een mooie speeltuin. Het bikepark Innsbruck is een hele mooie uitdaging. Met vier verschillende trails (o.a. een single trail op de Nordkette maar ook een mooie family friendly) hoeft niemand zich te vervelen.

Crankworkx festival is ieder jaar in Innsbruck en is een mooi spektakel voor iedereen die de mountainbike een warm hart toedraagt.

Wil jij je als een echte ‘Innsbrucker’ op de mountainbike? Rijdt dan de Seegruber Arzler Alm trail, de klassieke thuisronde van elke inwoner van Innsbruck.

Op de fietsroute langs de Inn dwars door Innsbruck

De fietsroute langs de rivier de Inn strekt zich uit over 520 kilometer, van het Zwitserse Engadin tot aan Passau. Onderweg kunt u ook de alpien-urbane flair van Innsbruck optimaal ervaren. Langs de mooie bergrivier rijd je namelijk door de stad, die haar naam aan de rivier te danken heeft. Daarbij verlies je het berglandschap inclusief de Nordkette nooit uit het oog.

Aan de fietsroute langs de Inn openbaren zich indrukken aan de fietsers, die nauwelijks gevarieerder hadden kunnen zijn. Naast het adembenemende landschap wachten namelijk ook historische hoogtepunten, sightseeing en fantastische restaurants. Het beroemde huis met het Gouden Dak, de Hofburg, de Hoftuin of gewoon alleen maar een wandeling door het historische centrum zorgen onderweg voor een geslaagde pauze. De nieuwe bewegwijzering zorgt op het gehele traject van de fietsroute langs de Inn voor een uitstekende oriëntatie.

