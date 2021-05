Fietsen in de Isère: Genieten met het hele gezin

Ad

De Isère biedt een breed scala aan mogelijkheden voor alle soorten wielerliefhebbers. Hier vindt je avontuurlijke beklimmingen, uitdagende mtb-parcoursen, maar ook schitterende routes door adembenemende landschappen voor fietstochtjes op een elektrische fiets. Dat maakt het de ideale vakantiebestemming voor een vakantie met het hele gezin.

Wielerliefhebbers kennen de Isère, in het hart van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, van zijn beroemde bergpassen en beklimmingen waar tijdens de Tour de France meermaals historie is geschreven zoals Alpe d’Huez en Les Deux Alpes. Het departement heeft echter veel meer in petto.

Kerncijfers

• 4 bergketens (Chartreuse, Vercors, Belledonne, Oisans),

• 1 Nationaal Park: Ecrins (92,000 hectares),

• 2 Regionale natuurparken: Vercors (186,000 hectare) & Chartreuse (69,000 hectare)

• 9.000 kilometer aan fietspaden

• 7 meren: Monteynard, Paladru, Sautet, Chambon, Pierre Châtel, Laffrey, Petichet

• 2 Spa Resorts (Uriage-les-Bains and Allevard-les-Bains)

De mythische Alpe d’Huez

Met dan 9.000 kilometer aan fietspaden biedt de Isère een veelzijdig aanbod voor fietsers. Met mooie bewegwijzerde routes rond de meren of de voorlopers van de Alpen, die ook voor gezinnen toegankelijk zijn. De Isère biedt zowel uitgestrekte vlaktes, heuvels en bossen, als adembenemende beklimmingen van de Chartreuse, Vercors en Belledonne. Mountainbike-fans kunnen zich uitleven op de vele uitdagende paden, die van Isère een ideale speeltuin maken.

De meest bekende beklimming van de Isère is ongetwijfeld Alpe d’Huez. Deze mythische klim was al 29 keer het decor van een Touretappe. In ieder van de 21 haarspeldbochten die je vanuit Bourg d’Oisons naar het skistation brengen, staat een bord met daarop de naam van een winnaar van de etappe. Iedere fietsliefhebber moet deze 14,5 kilometer lange klim tijdens zijn leven eigenlijk wel eens gedaan hebben.

Meer info lees je op de site van Bike Oisans

Fietspaden voor het hele gezin

Voor wie minder uitkijkt naar afzien bergop, biedt de vallei een aantrekkelijk alternatief. La Voie verte van de Oisans (de groene route van de Oisans) is een 30 kilometer lang fietspad. Deze groene fietspaden zijn in de regio een begrip. Hier is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan, wat het mogelijk maakt om in alle rust van het landschap te genieten. Ideaal voor een picknick!

Meer info lees je op de site van Isère Toerisme

De onbekende klim naar La Bérarde

Ben je op zoek naar onbekende pareltjes, dan is de klim naar La Bérarde een echte aanrader. Iedereen die op zoek is naar een ongestoorde beklimming, te midden van torenhoge rotswanden en imponerende afgronden, moet deze route zeker overwegen. La Bérarde is een afgelegen bergdorpje in het dal van Vénéon. Wanneer je van Bourg d’Oisans naar Les Deux Alpes fietst, bereik je deze klim door het zijdal richting La Bérarde in te slaan.

De route daarnaartoe is weliswaar een doodlopende weg, maar daardoor heerlijk rustig. Bovendien wordt het uitzicht met elke kilometer mooier en mooier. De route is niet bijzonder zwaar, maar elke meter genieten. De klim voert naar de achterkant van de Barre des Ecrins en La Meije, daar waar alpinisten en toerskiërs het beeld bepalen.

ViaRhôna

De ViaRhôna is een 815 kilometer lange fietsroute die de rivier de Rhône volgt. Deze route verbindt het meer van Genève met de stranden van de Middellandse Zee en doorkruist daarbij de Isère over 120 kilometer. De route gaat grotendeels over fietspaden, gemaakt van oude trekkerspaden langs de rivier. Groot pluspunt is dat deze fietsroute grotendeels vlak of op zijn hoogst licht hellend is. Dat maakt de ViaRhôna geschikt voor zowel gezinnen als ervaren fietsers.

De route is ingedeeld in etappes, die uitermate geschikt zijn voor dagtrips. Zo brengt de 33 kilometer lange rit van Vienne naar Sablons je langs een grote verscheidenheid aan landschappen. Van de prachtige Romeinse monumenten in strartplaats Vienne, via het natuurreservaat van het Ile du Beurre, langs de wijngaarden van de Côte-Rôtie en de eerste boomgaarden van de Rhône-vallei richting aankomstplaats Sablons.

Meer info over de ViaRhôna lees je op de site van Isère Toerisme

Mountainbike Walhalla

De Isère biedt tal van mogelijkheden voor liefhebbers van mountainbiken. Zoals stoere downhill-trails in de skigebieden of mooie offroad-routes door de bossen of langs bergmeren. En leuke zand- of kiezelweggetjes door de vlaktes en heuvels in het noorden van het departement.

Liefhebbers van sportief mountainbiken (MTB) hebben keuze te over in de Isère! De berggebieden zijn ideaal zijn voor downhillfanaten op zoek naar adrenaline en snelheid. De Bike Parks van Les 2 Alpes en Villard-en-Lans zijn internationaal bekend en er zijn gemarkeerde MTB-trails door alle skigebieden van de Oisans en de Vercors en Chartreuse.

Meer info en mtb-routes vind je op de site van Isère Toerisme

Bereikbaarheid: De regio Auvergne Rhône-Alpes beschikt over het beste autowegennet van Frankrijk, waardoor Isère zeer goed bereikbaar is. De Isère is met de auto makkelijk te bereiken door vanaf Parijs de A71 te nemen. Grenoble is op ongeveer 1.000 kilometer afstand vanaf Utrecht, een reis van ongeveer tien uur. Daarnaast is de Isère goed bereikbaar per trein of met het vliegtuig. Met de TGV reis je naar Grenoble en stap je over in Brussel en Lyon. Transavia vliegt vanaf Rotterdam rechtstreeks in anderhalf uur naar Grenoble.