Fiets jij mee met één van de mooiste toertochten van Nederland?

Na twee jaar noodgedwongen afwezigheid vanwege de pandemie, keert Vebego Limburgs Mooiste weer terug op de wielerkalender! De inschrijving is inmiddels geopend. Tot 1 mei kan je inschrijven voor een gereduceerd tarief.

Toertochten

De 29ste editie heeft even op zich laten wachten, maar op zaterdag 11 juni kan jij 1 van de mooiste toertochten door het Zuid-Limburgse Heuvelland fietsen! Vebego Limburgs Mooiste biedt jou namelijk de prachtigste en sportief uitdagendste toertochten aan voor zowel Mountainbike, racefiets, maar ook een gezellige familietocht.

“Limburgs Mooiste is Sportief genieten met een zachte G!” Sportief kan voor de één 45 km MTB-route zijn en voor de ander 245 km racefiets met flinke bekende maar vooral onbekende kuitenbijters. En daar tussen zitten nog heel veel andere mooie routes, dus voor ieder wat wils.

Zie voor meer info:

www.limburgsmooiste.nl/racefiets

www.limburgsmooiste.nl/mountainbike

Camping , entertainment en de fietsmarkt!

De start- en finishlocatie is verplaatst van het Schouwburgplein in Heerlen naar circa 500 meter verderop. Het starschot klinkt nu bij de groene oase van Nieuw-Eyckholt. Daar vindt je onder meer een gezellig horecaterras, foodtrucks en een aangrenzende fietscamping met mooie faciliteiten. Op de zaterdagavond steken we o.a. een BBQ aan en is er entertainment. Een ouderwets en ongedwongen festivalsfeer met uitsluitend fietsliefhebbers!

Vanaf vrijdag 10 juni 14:00 uur tot zaterdag 11 juni 20:00 uur is er ook een Limburgse Fietsmarkt waar je kunt struinen langs verschillende kramen van bekende topmerken. Hier vind en zie je de laatste snufjes op het gebied van fietssport, voeding en kleding. En de toegang is GRATIS!



Inschrijven?

Wil jij de 29e editie van Vebego Limburgs Mooiste niet missen?

Schrijf je dan voor 1 van de toertochten in op: www.limburgsmooiste.nl

(tot 1 mei 2022 geldt een gereduceerd tarief van € 35,- ipv € 40,-)