Fabio Jakobsen duidelijk na mislukte Classic Brugge-De Panne en voorjaar: “Niet tevreden”

Interview Met een mislukte sprint in de Classic Brugge-De Panne sloot Fabio Jakobsen zijn eerste deel van het seizoen af. De sprinter van dsm-firmenich PostNL zat achter de valpartij in de laatste bocht en was zo kansloos voor de overwinning. Zijn zegeteller staat na 20 koersdagen nog altijd op nul en dus is zijn conclusie na de eerste maanden duidelijk. “Ik ben niet tevreden”, stelt hij in gesprek met WielerFlits.

“Kijk, als sprinter wil je winnen. Dat heb ik niet gedaan”, is Jakobsen van mening. “We hebben wel veel geleerd, maar je wil winnen. We doen wel veel goede dingen, maar op Nokere Koerse na (daar werd hij tweede, red.) zijn we niet dicht bij de zege geweest. Dat moet beter en dat is iets waar iedereen keihard voor werkt. Ik zelf ook. Daar gaan we nu mee verder.”

Uit een wedstrijd als de Classic Brugge-De Panne, waar heel veel sprinters aan de start stonden, leert hij daarom heel veel. “Dat bespreken we, hoe we het in de communicatie kunnen doen. Vlak voor de finale zitten we te vroeg in de wind en raken we elkaar kwijt”, blikt hij terug. Dat het geen geoliede machine is, weet Jakobsen. “Iedereen koerst voor het eerst met elkaar. Het is niet dat we 40 of 50 koersdagen samen gereden hebben. Dit hoort erbij, maar ik vind het niet erg.”



De slotfase in De Panne was een opeenstapeling, volgens Jakobsen. “Het was foutje op foutje op foutje”, zegt hij. “Ik zat net te ver in de laatste bocht, daardoor zit ik achter de valpartij. Dat is mijn fout, maar Bram Welten en ik zaten niet in verloren positie. Alleen door die valpartij wel. Ik stond helemaal stil, met mijn ketting eraf. Dan is het voorbij. Dat kan gebeuren, het is ook koers.”

De tegenslag uit deze eerste maanden wakkert het vuurtje alleen maar verder aan bij de kopman van dsm-firmenich PostNL. “Ik word niet gefrustreerd, maar het moet wel beter. Daar ga ik de komende periode aan werken richting de Ronde van Turkije en de Giro, want voor het podium of deze uitslagen doe ik het niet”, stelt Jakobsen. “Ik zit tegen topvorm aan, daar moeten we met trainers nog naar kijken. Vanaf hier ga ik verder bouwen, nu ga ik een maandje trainen.”