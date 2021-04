Eroica Limburg verplaatst naar september

Fietstoerisme

De vijfde editie van Eroica Limburg is verplaatst van 25 en 26 juni naar 4 en 5 september. De inschrijving voor deze nostalgische toertocht door Zuid-Limburg is geopend.

Deelnemers van de Eroica Limburg wanen zich in het eerste weekend van september even in het verleden: participanten rijden enkel op fietsen van voor 1987. Ook dragen zij kleding en attributen die bij deze periode passen.

Fietsers kunnen tijdens de inschrijving kiezen uit drie verschillende afstanden die allemaal over de Zuid-Limburgse beklimmingen en velden langs de Maas voeren.

Jan Janssen, Joop Zoetemelk en Leo van Vliet zijn ambassadeurs van de Eroica Limburg, waar dit jaar de uitgestelde reünie van TI Raleigh en de veertigste verjaardag van de Tourzege van Zoetemelk wordt gevierd.

Meer informatie over dit evenement is te vinden via deze link