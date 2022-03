Egan Bernal: “Raad eens wie er weer op zijn fiets zit!”

Ruim zes weken na zijn zware ongeval met een stilstaande autobus tijdens een trainingsronde in Colombia, komt Egan Bernal met een hoopgevend bericht. De tweevoudig eindwinnaar van een Grote Ronde deelde op social media namelijk een foto waarop hij weer op zijn racefiets zit.

“Raad eens wie er terug op zijn fiets zit en zich goed voelt”, schrijft Bernal op social media. Bij het bericht plaatste hij een foto waarop hij in de kleding van INEOS Grenadiers op een fietstrainer aan het fietsen is. Naast hem leunt een wandelstok tegen de ligfiets hometrainer, waarop hij afgelopen maand alweer zijn eerste fietsbewegingen maakte. “Zolang er geloof is, is alles mogelijk. En ik wil je zeggen dat als je iets echt wilt, er geen maren aan zijn.”

Volgens Xabier Artetxe, trainer bij INEOS Grenadiers, zien we de Colombiaan mogelijk dit seizoen al terug in de koers. “Als we zouden denken aan het standaard tijdsbestek voor zijn herstel, zou het antwoord nee zijn”, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport over een mogelijke terugkeer in het peloton voor het einde van 2022. “Egan is echter een topsporter en zijn herstelvermogen is bovengemiddeld.”

“Ik zou deze mogelijkheid niet uitsluiten, zelfs zonder het als een vast doel te stellen – het is een optie die bestaat. Hij werkt eraan om zo snel mogelijk terug te zijn. Het zou 2023 kunnen zijn, maar ook het einde van dit jaar. We moeten het niet uitsluiten, verre van dat”, aldus Artetxe.

