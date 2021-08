Dynamic Bike Care Box : In 1 klap klaar met fietsonderhoud

Ad

Geen idee wat je nodig hebt om je fiets te onderhouden? Met de Bike Care Box van Dynamic heb je in 1 klap voordelig alles wat je nodig hebt om je fiets te poetsen, smeren en beschermen in huis.

Poetsen

Voor wie nog steeds zijn fiets met een sopje uit de keuken poetst is het de hoogste tijd om te investeren in een serieuze fietsreiniger. Niet alleen maakt deze beter en sneller schoon, Bio Filth Fighter van Dynamic is ook ongevaarlijk voor lagers en andere gevoelige onderdelen van je fiets. Dat de reiniger biologisch afbreekbaar is en geen gevarentekens heeft zorgt er ook voor dat jij je fiets met een gerust hart in je tuin kunt afspoelen en het schuim gewoon weg kunt laten lopen zonder dat dit schadelijk is voor mens en milieu.

Dat je ketting en cassette extra aandacht nodig hebben weten we allemaal. Oude olieresten en opgebouwd vuil laten zich nou eenmaal niet zomaar wegspoelen. In de Bike Care box zit daarom een halve liter Chain Cleaner en de speciale Claw Brush. Deze vloeistof lost alle hardnekkige vuil, vet en olieresten op en met de borstel kom je gemakkelijk overal bij. Nu is je aandrijving klaar om opnieuw gesmeerd te worden.

Smeren

Je fiets is schoon en afgedroogd, het ideale moment om je ketting even opnieuw te smeren. In de box zit zowel de Dry Lube als de Wet Lube waardoor je voor alle omstandigheden het juiste smeermiddel in huis hebt. Weet je zeker dat het droog blijft, dan breng je op elke kettingschakel een druppeltje Dry Lube aan. Is het minder goed weer of is het wegdek nat als je gaat fietsen? Dan smeer je de ketting natuurlijk met de meegeleverde Wet Lube. Deze kettingolie zorgt voor extra goede smering bij slechte weersomstandigheden of zelfs regen. Wet Lube blijft beter op de ketting zitten en beschermt extra tegen corrosie. Welke kettingolie je ook gebruikt, doseer met mate om te voorkomen dat je ketting vuil aantrekt.

Beschermen

Je fiets is gepoetst en de ketting gesmeerd, tijd om het helemaal af te maken met Fabulous Finish. Deze spray kun je aanbrengen op je frame en alle onderdelen die je wil beschermen tegen de elementen. Het mooie, satijnen glanslaagje dat achterblijft zorgt voor het showroom effect en net dat beetje extra uitstraling. Als je de spray ook aanbrengt op je pedaalassen dan draaien die ook weer lekker soepel en ben je klaar voor de volgende rit.

FCK Dirty Bikes

Onze lijfspreuk is te vinden op de bidon die ook in de Bike Care Box zit net als twee setjes Chain Wipes die superhandig zijn voor onderweg of als je tussendoor je ketting even een snelle opfrisbeurt wil geven. Simpelweg het droge doekje langs de ketting halen om het vuil te verwijderen en het in kettingolie gedrenkte doekje daarna om je ketting weer te beschermen en van smering te voorzien.

