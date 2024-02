maandag 19 februari 2024 om 21:25

Dumoulin tegen mogelijk schrappen AGR-toertocht in Vaals: “Dit heeft ook buiten de gemeente enorme gevolgen”

Fietstoerisme Vanavond vergadert de gemeenteraad van Vaals over het voorstel om grote toertochten zoals de Amstel Gold Race en Limburgs Mooiste niet meer toe te laten tot de gemeente Vaals. Dat kan rekenen op de nodige belangstelling; onder anderen Tom Dumoulin deed zijn woordje als inspreker tijdens de raadsvergadering.

De afgelopen weken was het een heet hangijzer: de gemeente Vaals zou enkele grote wielertoertochten willen verbieden om door hun gemeente te passeren, vanwege overlast door wielertoeristen. Vanavond velt de raadsvergadering een besluit over een voorstel daartoe van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals.

Ook Tom Dumoulin nam het woord tijdens de raadsvergadering waarin wordt besloten over de toertochten in de Gemeente Vaals. “Ik fiets ook veel in het heuvelland en zelfs ik als fietser heb er last van. Maar, ik ben heel erg benieuwd waarom dan de toertochten eigenlijk worden geslachtofferd. Naar mijn mening is dat een heel raar besluit. Je hebt een X aantal mensen in het jaar die in het heuvelland willen komen fietsen en als je die toertochten schrapt gaat zich dat verspreiden. Hou je die toertochten, dan kan je dat reguleren”, stelde hij tijdens zijn bijdrage.

“Dan heb je één weekend heel veel mensen in de gemeente, te veel mensen, maar dan kan je het wel beter reguleren dan als je al die mensen over het hele jaar gaat spreiden. Ik snap het niet en ik weet niet of de gemeenteraad zich ervan bewust is dat dit ook buiten de eigen gemeente enorme gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor de Amstel Gold Race. Ik weet niet of dit de oplossing voor het probleem gaat zijn”, vervolgde de oud-prof zijn relaas.

Gevolgen voor AGR-wedstrijd

Los van de vraag of deze oplossing de overlast zou verminderen, vraagt Dumoulin zich af of er niet nog eventuele negatieve bijgevolgen van de beslissing zouden zijn. Doordat de beslissing invloed zou hebben op sponsorinkomsten van de Amstel Gold Race, zou ook de wedstrijd in gevaar kunnen komen, stelde hij. “Daar wil ik aan toevoegen hoe belangrijk de Amstel Gold Race voor mij persoonlijk is geweest en eigenlijk ook voor alle jonge kinderen in deze gemeente maar ook in heel Limburg. Mijn familie was helemaal niet begeistert door het wielrennen, behalve door de Amstel Gold Race. Die kwam heel dicht langs mijn straat en dan gingen we elk jaar met de hele familie kijken.”

“Pas jaren later ben ik zelf begonnen met wielrennen, maar dat heeft wel het zaadje bij mij geplant om te gaan wielrennen. Net zoals dat nu het zaadje kan planten bij een jong kind uit de gemeente Vaals om te gaan wielrennen”, pleitte hij ten faveure van de Amstel Gold Race en andere toertochten.