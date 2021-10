Drie Zwift hacks: Stiller, sneller en schoner!

Ad

Serieuze indoor plannen deze winter? Het Pain Cave Pack bevat alles voor een zorgeloos indoorseizoen. Er zijn een aantal factoren waar je minder last van hebt binnen, maar ook een aantal factoren waar je buiten geen last van hebt. Zoals het vele zweet! Voorkom corrosie met de Sweatopia anti-corrosie spray, wax je ketting met de Watts-up wax voor een stillere en schonere aandrijflijn en met Afterwatt spray kan je de fiets desinfecteren en schoonmaken om schimmels en nare geuren te voorkomen na een intense training. In dit artikel vind je een kortingscode voor deze toffe pack.

Pssst! Kortingscode onderaan het artikel

Zweet = roest

Sweatopia is de ultieme beschermende spray voor onder andere je fiets, fietstrainer en/of fitnessapparatuur. De revolutionaire formule bevat een innovatief anti-corrossie bestanddeel wat zo effectief is dat het zelfs werkt op oppervlaktes die al roestig zijn! Het verdringt vocht en laat een beschermende laag achter. Hierdoor kan zweet en condens geen schade aanrichten. Sweatopia beschermd tot wel 100 dagen na gebruik!

Muisstille ketting

Watts-Up Wax ‘s werelds eerste kettingwax die specifiek ontwikkeld is voor indoor gebruik. Met deze wax heb je veel minder last van stukjes wax die van de ketting loslaten en daardoor geen sporen achterlaat na een indoor sessie. De ‘noise cancelling’ formulering vermindert het geluid afkomstig van je ketting waardoor je minder last hebt van klagende buren en/of huisgenoten. De wax zorgt voor een extreem efficiënte smering waardoor je constant het gevoel hebt van een ‘power-up’.

Zweet stinkt!

AfterWatt spray houdt je “Pain Cave” veilig, schoon en vrij van ziekteverwekkers. Tijdens een intensieve indoor sessie kan er flink gezweet worden. De spray desinfecteert voorkomt en verwijderd alle nare geuren, vlekken en schimmels. De formule werkt langdurig en kan gebruikt worden op alle materialen zoals aluminium, rvs, titanium, carbon, plastic, vinyl en rubber.

Inbegrepen zit een handige deurhanger waarmee je je huisgenoten waarschuwt voor de heftige trainingen die gaande zijn en de FCK Dirty Bikes bidon om goed gehydrateerd te blijven. De Pain Cave Pack is nu te bestellen voor maar €39,99 op Dynamicbikecare.com.

Tot en met 23 oktober ontvang je 20% korting met de volgende kortingscode:

SWEATBABYSWEAT

Verzilver deze code snel op dynamicbikecare.com