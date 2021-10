Dit zijn de nieuwe Trek Checkpoint Gravelbikes

Ad

Mooi nieuws voor alle gravelfanaten: Trek heeft zijn gravelbikes vernieuwd. De Amerikaanse fietsenfabrikant introduceert een uitgebreide en compleet vernieuwde Checkpoint-serie met gravelbikes voor zowel fanatieke racers als weekendavonturiers.

Trek belooft met deze doorontwikkeling verbeterde beleving voor iedereen die graag onverharde paden opzoekt. De Trek Checkpoint-gravelbikes zijn in drie modelniveaus beschikbaar: SLR, SL en ALR. De drie modellen zijn afgestemd op een verschillende type fietsers, maar iedere Checkpoint biedt ruimte voor 45 mm-banden. Verder valt de progressieve geometrie – die de fiets snel en wendbaar maakt – op.

Checkpoint SLR : Gemaakt om te racen

De Checkpoint SLR is de lichtste en snelste Trek gravelbike ooit. Hij heeft een 700 Series OCLV Carbon frame met aerodynamische buizen die zijn afgeleid van de Émonda, plus een interne opbergruimte in de onderbuis, comfort verhogende vernieuwde Top Tube IsoSpeed en het ideale aantal bevestigingsnokken voor rijders die voornamelijk willen gravel racen.

Checkpoint SL : Gemaakt om te ontdekken

De Checkpoint SL is gebouwd voor avonturiers. Dit model heeft een 500 Series OCLV Carbon frame, interne opbergruimte, comfortabele Seat Tube IsoSpeed plus heel veel bevestigingspunten voor het meenemen van bikepacking-uitrusting en proviand. Hij is bovendien geschikt voor montage van een seat dropper 27.2 mm voor rijders die willen knallen op singletrack-afdalingen.

Checkpoint ALR : Gemaakt om alles aan te kunnen

De Checkpoint ALR is de meest functionele fiets in de serie. Hij heeft een stevig 300 Series Alpha Aluminium frame met behoorlijk wat bevestigingsnokken voor spatborden, tassen, bidons en voor- en achterdragers. Hij is daarom ook erg geschikt voor avontuurlijke trips, dagelijkse woon-werkritten en zelfs af en toe een gravelrace.

De Trek Checkpoint is verkrijgbaar vanaf € 2.299,-. Daarvoor krijg je een zwarte of groenblauwe Checkpoint ALR 5 met een aluminium frame en een Shimano GRX afmontage. Het paradepaardje – de carbon Checkpoint SLR 9 – is afgemonteerd met een 2×12 SRAM RED eTap AXS draadloos elektronisch schakelsysteem en Bontrager Aeolus RSL 37 carbon wielen. Dit model wisselt voor € 11.999,- van eigenaar.