vrijdag 22 maart 2024 om 10:51

Dit zeggen de favorieten en outsiders voorafgaand aan de E3 Saxo Classic

De E3 Saxo Classic is de volgende grote Vlaamse voorjaarskoers in een uiterst drukke periode. Deze kleine versie van de Ronde van Vlaanderen zorgt jaar op jaar voor spektakel en met de deelname van wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn veel ogen gericht op de ‘E3 Prijs’. Maar er zijn meer favorieten die hebben vooruitgeblikt op de koers. WielerFlits zet een reeks interessante uitspraken op een rij.

Wout van Aert (Visma | Lease a Bike): “Ik vind het een hele mooie koers. Na de hoogtestage ben ik heel benieuwd waar ik sta. De hele winter voel ik me al goed en heb ik mijn grote doelen in mijn achterhoofd gehouden. Dat Christophe Laporte niet meedoet is uiteraard een groot gemis. Hopelijk doen enkele dagen rust hem goed voor de rest van het klassiekerseizoen. Ik heb de afgelopen maanden keihard gewerkt. Dat moet zich deze maand gaan uitbetalen. Ik heb onwijs veel zin in de E3 en alles wat daarna volgt.”

“Alles is supergoed verlopen op training, dat geeft vertrouwen. Maar het is natuurlijk altijd afwachten als je iets nieuws probeert. Het verleden heeft wel aangetoond dat ik altijd goed van hoogte kom. Daarom hebben we dit ook aangedurfd. Het is een heel mooie koers, op de Ronde van Vlaanderen na de zwaarste in Vlaanderen. De finale begint vaak van ver. Door het zware parcours, dat dicht aanleunt bij de Ronde, is het een goeie test voor de Ronde.”

“Ik heb Mathieu alleen in Milaan-San Remo bezig gezien. Hij zag er heel sterk uit. Ik verwacht dat hij op de afspraak zal zijn in de Vlaamse koersen. In de E3 Saxo Classic zal meteen duidelijk worden wat de waardeverhoudingen zijn.”

Arnaud De Lie (Lotto Dstny): “Alles gaat goed. Die valpartij in Denain was niets en Le Samyn is al lang geleden, dus ik denk dat de conditie er is. Ik heb al een keer gereden tegen Mathieu en Wout, maar het is altijd speciaal. Twee man die veel kans hebben om te winnen. […] Ik denk dat het een goede van ons was om niet in Milaan-San Remo te start, Maxim Van Gils reed een supersterke koers. Dat was een goede prestatie.”

Tim Wellens (UAE Emirates): “Het is een heel moeilijke wedstrijd, dus we gaan proberen van voren te zitten. We zijn met een heel sterke ploeg. Marc Hirschi is in goede doen en Nils Politt ook. Met drie mannen gaan we proberen de finale te rijden. In deze Vlaamse koersen is het altijd nerveus. Het is een kwestie om van voren te zitten.”

Michael Matthews (Jayco AlUla): “Het is een groot verschil om hier te koersen na Milaan-San Remo, maar ook heel leuk. Gelukkig is het weer tot nu toe goed en de steun is goed. Ik wil graag beginnen aan de Belgische klassiekers.”

Oier Lazkano (Movistar): “Het wordt een zware koers, heel interessant. Maar we gaan het zien. Het is mijn eerste jaar hier, maar de parcoursen lijken veel op elkaar. Ik hoop dat ik ‘hun’ kan volgen, en dan weet ik wie je bedoelt haha!”

Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale): “We gaan het proberen vandaag. De E3 Prijs is een extreem zware wedstrijd. De eerste 100 kilometer zijn zonder veel stress, en dan komt de Trieu. Na de Taaienberg moet je kijken wie waar zit. Als je daar niet van voren zit, ga je er aan de finish in Harelbeke er ook niet bij zijn.”

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe): “We hebben meerdere mannen voor vandaag, met Marco Haller en Nico Denz. Voor mij is dit lastig, daarom kijk ik alvast naar zondag in Gent-Wevelgem waar ook Jordi Meeus start. Daar moeten wij het meer van hebben nu we geen echte kopman hebben.”

Luke Rowe (INEOS Grenadiers): “In het Openingsweekend hadden we niet heel veel succes, dus we moeten het winnende gevoel zien te krijgen in de klassiekers. We missen een van die aliens zoals Mathieu of Wout. Maar we hebben frisse jongens ingebracht, zoals Jhonatan Narvaez, die op een goede dag dicht bij hen moet kunnen komen.”

Tom van Asbroeck (Israel-Premier Tech): “Ik mag zeker niet klagen over mijn vorm, maar de E3 is een zeer zware koers die we niet mogen onderschatten. Op de grote mannen mogen mensen inzetten. Ik zou zeggen Wout, want hij is altijd goed als hij van hoogte komt.”

Victor Campenaerts (Lotto Dstny): “Ik wil goed gepositioneerd zitten aan de voet van de Taaienberg zitten. Dat gaat cruciaal zijn. Daarna gaan de beklimmingen zwaar genoeg zijn om de sterkste renners van voren te krijgen.”

Matteo Trentin (Tudor): “Na al die jaren ken ik de wegen hier in Vlaanderen bijna beter dan bij mij thuis. Ik heb hier in de E3 Saxo Classic op het podium gestaan in 2015, dus laten we proberen om dat opnieuw te doen.”

Pim Ligthart (ploegleider dsm-firmenich PostNL): “We gaan met een jonge ploeg naar de E3 Saxo Classic. We zien dit als een mooie kans om waardevolle ervaring op te doen voor de toekomst. We kijken naar de mogelijkheid om vroeg in de wedstrijd mee te springen in de vlucht en zo in de finale te komen. Iedereen krijgt de kans om agressief te koersen vanaf het begin en te zorgen dat onze kleuren gezien worden.”

Dit bericht wordt aangevuld.