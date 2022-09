Dit kan je verdienen met een juiste voorspelling voor de Vuelta-etappe van donderdag

Ad

De Vuelta a España 2022 nadert zijn ontknoping, maar de prijzen zijn nog niet verdeeld. Klassementsleider Remco Evenepoel wacht voordat we in Madrid zijn aanbeland nog enkele zware hordes. Te beginnen met de etappe van donderdag, waar op de Alto del Piornal opnieuw een moment van de waarheid wacht. Denk jij te weten welke renner er hier gaat zegevieren? Samen met TOTO werpen we een blik op we de kanshebbers.

De rit van donderdag is er opnieuw een voor de klimmers. De Alto de Piornal in de regio Extremadura wordt van maar liefst drie verschillende kanten beklommen. Maar zoals tijdens iedere rit is ook hier weer de vraag: blijven de aanvallers voorop of wordt de strijd om de dagzege uitgevochten tussen de kandidaten voor het rood?

Wanneer we uitgaan van het eerste scenario, dan is Richard Carapaz de eerste naam die in aanmerking komt. De Ecuadoriaan won deze Vuelta al twee etappes, wat hem de voornaamste kanshebber maakt voor deze rit. Wanneer Carapaz hier zijn derde etappe weet te winnen, dan keert TOTO meer dan 5,5 keer de inzet uit.

Andere interessante opties zijn tweevoudig ritwinnaar Jay Vine, mar Soler, Giro-winnaar Jai Hindley of Hugh Carthy. Een gokje op een van deze renners kan tot veertig keer de inzet opleveren. En wat te denken van Thymen Arensman, die zondag nog de koninginnenrit won? Nieuw dagsucces van de jonge Nederlander kan maar liefst tachtig keer de inzet opleveren. Een gokje waard!

Bekijk hier de quoteringen voor de favorieten voor de Vuelta-etappe van donderdag

Welkomstbonus tot €50,-

Heb je een interessante wedoptie gevonden? Plaats dan een weddenschap voor minimaal €5 tegen een quotering van 1,50 en ontvang een welkomstbonus tot €50,-. Zodra de etappe verreden is of het eindklassement is opgemaakt én TOTO de uitslag heeft verwerkt, ontvang je een Gratis Weddenschap ter waarde van jouw eerste voorspelling (max. €50). Deze Gratis Weddenschap is zeven dagen geldig. Je moet deze bonus wel nog even zelf activeren in het spelformulier. Deelname aan de welkomstbonus is alleen voor 24 jaar en ouder.

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’