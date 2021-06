Dit is waarom Team Jumbo-Visma tijdens de teampresentatie blauwe voorbanden had

Ad

Vandaag presenteerde Team Jumbo-Visma tijdens de ploegenpresentatie van Le Grand Départ hun Cervélo-fietsen voor de Tour de France met een blauwe voorband. De iconische blauwe voorband van het Nederlandse bedrijf Swapfiets zal door Team Jumbo-Visma in meerdere etappes worden gebruikt. Het is voor het eerst dat een Nederlandse wielerformatie een gekleurde fietsband in het peloton introduceert.

Om fietsen in het dagelijks leven te promoten, werd bandenexpert Vittoria gevraagd om blauwe banden te ontwikkelen. De blauwe banden staan symbool voor de leenfietsen van Swapfiets, maar zijn nu geschikt voor professioneel gebruik. De Italiaanse bandenfabrikant heeft alle zwarte ingrediënten moeten verwijderen om tot een blauwe band te komen met hetzelfde prestatieniveau. De oplossing was het creëren van een nieuw recept voor rubber compounds dat een specifiek silica als vulmiddel gebruikt. Het resultaat is een innovatie in het peloton die de Swapfiets-blauwe band net zo efficiënt maakt als de originele Vittoria Corsa Cotton & Graphene band.

Richard Plugge, directeur van Team Jumbo-Visma, legt uit: “Veel wielerliefhebbers stappen in het dagelijks leven ook graag op de fiets. Deze samenwerking met Swapfiets is dan ook een logische match. Als Team Jumbo-Visma zien we dit als kans om aan een breed publiek te laten zien wat we naast het winnen van races belangrijk vinden; een goede gezondheid, een groene leefomgeving en leefbare steden voor iedereen. Dat is waar Swapfiets en de blauwe band voor staan en we zijn er trots op dat we daar op zo’n zichtbare manier aan kunnen bijdragen”.



“Het professionele wielrennen, en de Tour de France in het bijzonder, heeft Swapfiets destijds geïnspireerd tot het idee van de Swapfiets service auto’s als onderdeel van het business model. In veel grote Europese steden zijn onze zogeheten witte Swapcars met fietsen op het dak een bekend gezicht”, vult Marc de Vries, CEO bij Swapfiets, aan. “Inmiddels hebben Team Jumbo-Visma en Swapfiets elkaar gevonden door dezelfde passie voor fietsen en de visie dat de fiets het beste vervoermiddel is in steden bij het streven naar duurzamer, milieuvriendelijker en flexibel vervoer voor iedereen. We zijn dan ook erg trots dat we deze missie onderstrepen met de introductie van een speciale blauwe voorband in het profpeloton.”

De blauwe band kan in 3D ervaren worden op www.thebluetire.com en kan tijdens de Tour de France gevolgd worden via Twitter en Instagram.

Verantwoording:

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Swapfiets