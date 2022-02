Deze artikelen lees je in de nieuwe RIDE Seizoensgids

Ride

Nu het wegseizoen inmiddels op gang is geschoten, tellen wielerfans hoopvol de dagen tot de voorjaarsklassiekers af. Bij onze redactie is dat niet anders. Wij waren de afgelopen weken druk in de weer met het samenstellen van de nieuwe RIDE. Het resultaat is een 180 pagina’s tellende seizoensgids, de ideale voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen.

Na een succesvol debuutjaar in 2021, schakelen we in 2022 een tandje bij. We verschijnen dit jaar vier keer, waarvan de eerste editie op vrijdag 25 februari. Met deze seizoensgids kijken we vooruit naar een mooi wielerjaar, waarbij de parcoursen hopelijk weer overal met publiek omzoomd worden.

In dit nummer lees je onder meer een reportage over de klassieke kern rond Wout van Aert, die de afgelopen winter enkele versterkingen kon verwelkomen. We spraken de kopman van Team Jumbo-Visma over zijn nieuwe teamgenoten en zijn ambities. Met Adrie van der Poel waren we op pad tijdens Parijs-Roubaix, met als resultaat een exclusieve reportage over de Helleklassieker. Daarnaast reisden we naar Monaco om in het prinsdom aan de Côte d’Azur een etmaal lang Dylan van Baarle te volgen, die na zijn tweede plaats op het WK op de weg in Leuven supergemotiveerd is voor het komende voorjaar.

We spraken met Koen de Kort over het leven na het fietsen. Aan de Costa Blanca bezochten we Remco Evenepoel en gingen we op zoek naar de jongeman áchter de renner. Daarnaast spraken we met Sonny Colbrelli over zijn ambities en lichten we de Merida-fiets waarmee hij Parijs-Roubaix won uit. Ook het vrouwenwielrennen komt uitgebreid aan bod. Zo spraken we met Lotte Kopecky en is er in onze gids waarin alle teams uitgebreid voorgesteld worden aandacht voor zowel het vrouwen- als het mannenwielrennen. Daarnaast mogen uiteraard ook de columns van Robert Gesink, Thomas De Gendt en Richard Plugge niet ontbreken.



Zoals je van ons mag verwachten, slaan we ook met dit nummer weer een brug tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. Daarom hebben we ook ruim aandacht voor mooie fietsgebieden in Nederland, België en andere plekken in Europa. We leren je over fietsen met een vermogensmeter en hoe je het verschil kunt spotten tussen een echte en een namaakframe.

