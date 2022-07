Denkt jij te weten hoe de Tour verder gaat verlopen? Zet jouw wielerkennis om in euro’s!

Na negen etappes zijn we toe aan de tweede rustdag. De Tour is bijna halverwege, waardoor het hoog tijd is om een tussenbalans op te maken. Geletruidrager Tadej Pogacar lijkt op koers voor een derde Tourzege op rij terwijl Wout van Aert de groene trui stevig om de schouders heeft. Bij TOTO geven ze dit duo dan ook het meeste kans het groen en geel tot Parijs te brengen. Ga je hierin mee, of zie jij dat anders?

De verschillen in de strijd om het geel blijven weliswaar nog binnen de perken, maar Tadej Pogacar vertoonde tot dusver amper een teken van zwakte. Het is dan ook weinig verrassend dat de Sloveen bij TOTO nog steeds genoteerd staat als voornaamste kandidaat om deze Tour te winnen. Wanneer de kopman van UAE-Emirates de Tour winnend afsluit, dan levert dat nog geen anderhalf keer de inzet op. Op zich een aardig rendement, maar het kan geen kwaad om naar de andere opties te kijken. Jonas Vingegaard is de enige renner die binnen een minuut van de klassementsleider staat. Wanneer hij de nummer twee van 2021 dit jaar in Parijs wel de hoogste trede van het podium weet te bereiken, dan wordt iedere ingezette euro bijna 3,5 keer uitgekeerd.

Ook de strijd om het groen is nog niet gestreden, maar Van Aert heeft met het nemen van een respectabele voorsprong wel al een voorschot genomen op de overwinning. Met een uitkering van 1,08 moet je voor interessante opties verder kijken. De meeste spanning lijkt nog te zitten in het bergklassement. Daar zijn de verschillen immers minimaal en het hooggebergte moet nog komen. Een gokje op iemand als Thibaut Pinot kan daar lucratief uitpakken.

De etappe van dinsdag

Na de rustdag moet er gewoon weer gekoerst worden. Daarom is het interessant om vooruit te kijken naar de rit van dinsdag, wanneer het Tourpeloton koers zet richting Megève. Vooruitblikkend op deze heuvelachtige rit is opnieuw de hamvraag: blijven de vluchters voorop of gaan de klassementsrenners zich mengen in de strijd om de dagzege?

Indien de vluchters vooruit blijven, dan zijn volgens TOTO renners als Lennart Kämna, Alberto Bettiol en Jakob Fuglsang namen om in de gaten te houden. TOTO biedt ook de mogelijkheid tot een head-to-head, waarbij je voorspelt wie van de twee renners er als eerste finisht. Gaat Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard als eerste over de finish? En wie finisht er eerder: Sepp Kuss of Steven Kruijswijk? Een interessante optie om de koers nog spannender te maken.

