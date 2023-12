Zeger Schaeken • maandag 25 december 2023 om 12:08

De Sur Steppes is klimmen naar de duivel, ook voor Eli Iserbyt: “Je komt boven bij huisnummer 666”

Ride Afzien op de fiets, het is de basis van het wielrennen. Ben je die basis even kwijt, trek dan naar de Sur Steppes in Wallonië, België. Een intens steile en vooral unieke helling op een smalle kronkelende weg. Niet geheel toevallig de favoriete trainingsklim van… Tom Dumoulin.

Eli Iserbyt kent de Sur Steppes ook. Meer zelfs, hij heeft er de snelste tijd ooit gerealiseerd op de populaire traningsapp Strava. Dat was in koers, tijdens de Ronde van Luik in 2016. Samen met Quinten Hermans klokte hij een tijd van 5 minuten en 57 seconden.

“Het is een van de enige klimmetjes die ik me nog zo goed kan herinneren. Het is echt een superlastige klim. Voor de Ronde van Luik ging de ploeg de beklimming verkennen en toen vertelden ze dat als je bovenkomt er een huis staat met huisnummer 666, het getal van de duivel. Dat zegt al veel over de klim zelf”, lacht de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal.

‘Ik snap wel dat Dumoulin dit graag deed’

“In het begin van de klim ga je eigenlijk al snel over je limieten, daarna val je terug. Je probeert vol te rijden, maar na drie à vier minuten komt de verzuring vanuit je tenen tot achter je oren. Op het einde is het harken en je over de klim heisen, echt de hel. Maar ik snap wel dat Dumoulin dit op training graag deed. Als je een V02 max-training moet afwerken, is dit ideaal. Je doet een inspanning van zes à zeven minuten op een zeer steile klim, waardoor je stevige wattages kan trappen. Het voordeel is ook dat er daar weinig auto’s rijden.”

Iserbyt vat de Sur Steppes mooi samen. Superlastig en de hel, maar ook bijzonder. De smalle weg en het bosrijk gebied zorgt ervoor dat het aanvoelt als een eenzame lijdensweg, zonder leven in de buurt. Het is een beklimming die je niet vaak tegenkomt en die vooral amper gekend is. Voor de normale stervelingen is het een unieke maar vooral pijnlijke ervaring, voor de goed getrainde fietsers is het de perfecte trainingsprikkel.

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine vertelt Zeger Schaeken ook over zijn ervaring op de Rue Sur Steppes, wat de exacte cijfers zijn bij deze ongekende beklimming en wat deze klim zo lastig maakt.