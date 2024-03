Youri Coudron • maandag 25 maart 2024 om 13:20 maandag 25 maart 2024 om 13:20

De Gran Premio Miguel Indurain eert nu al een kwart eeuw een grote held van Navarro

De Gran Premio Miguel Indurain is zeker geen koers voor de pure sprinter, want de hellingen van Navarro liegen er niet om. In een koers vol venijnige klimmetjes zijn het vaak de puncheurs met sterke klimmersbenen, die boven komen drijven. En dat ter ere van de grote kampioen uit de regio. Al sinds 1999 siert de naam ‘Miguel Indurain’ de titel van deze koers, die de nodige namen heeft gekend. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

De titel ‘Gran Premio Miguel Indurain’ kennen we pas sinds 1999, maar de koers waar deze naam naar refereert, bestaat al veel langer. Het begon allemaal in 1951. In dat jaar ontstond het Campeonato Vasco-Navarro de Montaña, het bergkampioenschap Baskisch-Navarra. Hortensio Vidaurreta werd de eerste, tweede en derde winnaar van de nieuwe eendaagse in Noord-Spanje. In 1954 is opnieuw een Vidaurreta de beste, maar ditmaal is het Horensio’s broer die op het hoogste schavotje staat: Miguel. Een voorbode.

In 1987 wint namelijk weer een Miguel de Gran Premio Navarra, zoals de Campeonato Vasco-Navarro de Montaña sinds 1968 is gaan heten. Nu is zijn achternaam Indurain. De 23-jarige Navarrees heeft op dat moment al wat profoverwinningen op zak, maar een groot kampioen is hij nog niet. Negen jaar later, als hij zijn fiets aan de wilgen hangt, is dat helemaal anders.

Indurain heeft bij zijn afscheid in 1996 onder meer een olympische titel in het tijdrijden, een wereldtitel in diezelfde discipline, twee Giro’s en vijf Tours op zijn naam staan. Deze vijf Touroverwinningen, waarmee hij gedeeld recordhouder is, won hij achter elkaar van 1991 tot en met 1995. Niemand anders deed dit de Spanjaard ooit na.

Voor de organisatie van de Trofeo Comunidad Foral de Navarra, de opvolger van de Gran Premio Navarra, was de optelsom in 1999 snel gemaakt. Een wielerlegende, geboren in Villava te Navarro, die ook nog op de erelijst van de koers pronkte? Het was meer dan genoeg reden om nogmaals een naamswijziging door te voeren. Vanaf 1999 heet de wedstrijd Gran Premio Miguel Indurain.

De zege gaat die editie naar de Italiaan Stefano Garzelli, één van de weinige niet-Spaanse winnaars op de erelijst. De Duitsers Mathias Kessler en Fabian Wegmann horen ook bij dat selecte clubje. Zij winnen in het eerste decennium van deze eeuw beiden zelfs twee keer. Nog vaker aan het feest na de eeuwwisseling, namelijk drie keer: Ángel Vicioso en – hoe kan het ook anders – Alejandro Valverde. Tussen de eerste overwinning van Vicioso (2001) en zijn laatste (2015) zat trouwens maar liefst veertien jaar!

Vanaf 2005 kreeg de koers ook steeds meer aanzien op de wielerkalender. De UCI besloot dat jaar om de wedstrijd te verhogen van een 1.2-koers naar een 1.1-koers. Niet lang daarna werd de race zelfs een 1.HC-koers, de voorloper van de UCI ProSeries. In 2014 verloor het deze verkregen status echter weer door financiële moeilijkheden. Toch wist de Spaanse koers zich weer terug knokken, waardoor het sinds 2020 het predicaat 1.Pro draagt. Flink stuivertje wisselen dus!

Een laureaat uit de Lage Landen was er nooit in de Gran Premio Miguel Indurain of een van de voorlopers daarvan. Wel stond er één keer een Belg – Mario Aerts was derde in 2002 – en twee keer een Nederlander op het podium. In 2014 werd Tom-Jelte Slagter tweede, in 2010 eindigde Michel Kreder als derde. Laatstgenoemde heeft later overigens ook de tweede plaats toegewezen gekregen. Valverde, de oorspronkelijke nummer twee, zag al zijn uitslagen uit dat jaar immers geschrapt worden vanwege zijn betrokkenheid bij Operación Puerto.

Laatste winnaars GP Miguel Indurain

2023: Ion Izagirre

2022: Warren Barguil

2021: Alejandro Valverde

2020: Niet verreden vanwege de coronapandemie

2019: ]flag:fr] Jonathan Hivert

2018: Alejandro Valverde

2017: Simon Yates

2016: Ion Izagirre

2015: Ángel Vicioso

2014: Alejandro Valverde

In het wielerseizoen 2024 wordt de Gran Premio Miguel Indurain verreden op zaterdag 30 maart.