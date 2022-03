De drie-stappen-routine van Cyclon: Optimale fietsverzorging in drie eenvoudige stappen

Ad

Cyclon gelooft erin dat iedereen in korte tijd zijn fiets weer in topconditie kan brengen. Het vormen van een eenvoudige, effectieve routine is essentieel voor een schonere fiets en meer plezier als gevolg! Een klein beetje aandacht voor je fiets rondom elke rit houdt je fiets in topconditie. Daarom heeft Cyclon het volgende bedacht. Een eenvoudige routine waarmee jij jouw fiets snel weer voorbereidt op het volgende avontuur met bijbehorende verzorgingsproducten. Wij van WielerFlits hebben het getest en zijn volledig overtuigd geraakt!

Schoonmaken, smeren en beschermen. Zo eenvoudig is het. Aan de hand van deze drie stappen kun je jouw fiets altijd klaar houden voor de volgende rit, of je nu net op de MTB door het bos, op de racer door de polders of met de gravelbike over de hei hebt gefietst.

Door na je rit de drie-stappen routine door te lopen kun je in enkele minuten je ketting, aandrijving en fiets reinigen, smeren en je fiets beschermen. Zo zorg jij ervoor dat je in een mum van tijd klaar bent om je volgende rit weer te gaan plannen. Of je nu alleen rijdt, of met je hele club: iedereen rijdt fijner op een schone, stille fiets!

De Cyclon drie-stappen-routine

Stap 1: Schoonmaken

Eerst maak je jouw fiets nat met een zachte straal en dan spuit je de hele aandrijflijn in met Cyclon Bionet Chain Cleaner. De rest van de fiets spuit je in met Cyclon Bike Cleaner. Dat laat je even inwerken, dan borstel je de ketting goed schoon en was je de rest van je fiets. Cyclon heeft hiervoor speciale artikelen zoals een washandschoen en verschillende speciale borstels. Met een (zachte) waterstraal spuit je jouw fiets netjes af en met een doek maak je alles goed droog.

Stap 2: Smeren

Kies jouw favoriete smeermiddel. Bij Cyclon kun je kiezen uit verschillende smeermiddelen op olie- of waxbasis. Voor iedereen en elke situatie een ideaal smeermiddel dus. Bij het smeren ga je als volgt te werk:

Begin bij de ‘missing link’, zodat je weet wanneer je rond bent (soms is dat moeilijk te zien) en je daardoor niet te veel smeert

Breng de olie of wax aan op de binnenkant van de ketting, aan de onderkant. Dus het stuk tussen de onderkant van je voorblad en de derailleurwieltjes

Draai je pedalen langzaam rond zodat je het flesje op één plek kan houden en smeer één druppel per kettingschakel tot je weer rond bent bij de missing link, of een ander herkenbaar punt

Hierna haal je nog een keer een doek langs je ketting om overtollig smeermiddel te verwijderen.

Stap 3: Beschermen

Als je fiets schoon en droog is, spuit je deze in met Cyclon Instant Polish Wax en wrijf je dat vervolgens uit met een schone droge doek. Hiermee breng je een beschermende coating aan die de lak beschermt en ervoor zorgt dat vuil zich minder goed hecht bij de volgende rit. Bovendien ziet je fiets er weer uit als nieuw, wie wil dat niet! Cyclon Instant Polish Wax accentueert de afwerking. Dat betekent dat glanzende lak blijft shinen terwijl een matte lak zijn matte finish behoudt.

Het Essentials-pakket

Met behulp van het Cyclon Essential Pack heb jij je fiets in no-time weer in topconditie en klaar voor de volgende rit. Het Essential Pack is verkrijgbaar in twee varianten: met Wax Lube en met All Weather Lube. Of je dus liever smeert met een smeermiddel op basis van olie of op basis van wax, Cyclon heeft voor ieder wat wils. Beide smeermiddelen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden en het gehele jaar te gebruiken.

Met dit pakket heb je in één keer alles in huis, dus dat scheelt tijd én geld. Geen excuus meer om je fiets niet schoon te houden dus!

Voor meer advies, info en producten rondom het optimaal verzorgen van jouw fiets, ga naar www.cyclon.nl/essentials!