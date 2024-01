dinsdag 23 januari 2024 om 10:41

Corratec krijgt nieuwe cosponsor (en daarom een andere naam)

Komend seizoen zullen we niet langer spreken van Corratec-Selle Italia, maar van Corractec-Vini Fantini. Het wijnmerk Vini Fantini, geen onbekende in de wielersport, wordt dus de tweede titelsponsor van het Italiaanse ProTeam.

Corratec kwam begin vorig jaar onder die naam het profpeloton binnen. Selle Italia, dat nu afscheid neemt als titelsponsor, sloot zich voor het begin van de Giro d’Italia aan als tweede titelsponsor. Nu neemt Vini Fantini die rol dus over. Dat is ook te zien op het nieuw shirt, waar ‘Vini Fantini’ een prominente plek krijgt.

Zoals gezegd, heeft Vini Fantini een geschiedenis in het wielrennen. Zo was het wijnmerk lange tijd titelsponsor van Nippo-Vini Fantini, dat na 2019 uit het peloton verdween. De Fantini Group, het overkoepelende bedrijf, is ook verbonden aan Israel-Premier Tech.

In 2024 rijden onder meer Jakub Mareczko, Niccolò Bonifazio, Valerio Conti en Mark Padun voor het Italiaanse ProTeam. Met Etienne van Empel heeft de ploeg ook een Nederlander in de gelederen.