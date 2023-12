vrijdag 15 december 2023 om 09:08

Contract Elmar Reinders bij Jayco AlUla opengebroken en verlengd

Elmar Reinders rijdt ook de komende twee seizoenen voor Jayco AlUla. Het contract van de 31-jarige Drent is namelijk opengebroken en verlengd met een jaar. Daardoor ligt Reinders nu vast tot eind 2025 bij de Australische ploeg.

Reinders is een trouwe luitenant van sprinter Dylan Groenewegen binnen Jayco AlUla. In augustus 2022 maakte hij de overstap van het continentale Riwal naar het WorldTeam, waarna hij een steeds grotere rol vertolkte. Afgelopen seizoen debuteerde Reinders zelfs in de Tour de France aan de zijde van Groenewegen.

“Ik heb het dit jaar beter gedaan dan verwacht en was heel blij om de Tourselectie te halen”, reageert Reinders op zijn contractverlenging. “Dat was het mooiste avontuur van het jaar, omdat ik nooit langer dan een week achter elkaar gekoerst had. Het was een compleet nieuwe ervaring. De Tour de France rijden was heel speciaal.”

‘Elmar heeft zichzelf bewezen’

“Dit eerste volledige jaar heeft mij heel veel honger gegeven voor meer. Ik ben heel gemotiveerd om alles te geven voor de ploeg om een paar zeges te behalen de komende jaren”, aldus Reinders. Manager Brent Copeland prijst de inzet van de hardrijder. “Vooral zijn rol in de sprints van Dylan. Het was eerst nog onzeker hoe hij zich zou aansluiten op WorldTour-niveau als oudere renner, maar hij liet zijn talenten zien en heeft zichzelf bewezen.”

Volgens Copeland hoort Reinders op het hoogste niveau thuis. “Hij werkt hard om zijn ploeggenoten te ondersteunen en nu de sprintersgroep versterkt is (met de komst van onder meer Caleb Ewan, red.) zijn we blij dat Elmar een grote rol blijft spelen op dat gebied. Hij heeft nog veel te bieden.”

Eerder werd ook het contract van Groenewegen bij Jayco AlUla opengebroken en verlengd tot eind 2025.