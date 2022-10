Cofidis gaat weer rijden op Look-fietsen

Cofidis gaat weer in zee met Look. Dat heeft het Franse fietsenmerk bekendgemaakt in een persbericht. De afgelopen jaren reden de renners en rensters van Cofidis nog rond op fietsen van het Italiaanse De Rosa.

Look heeft een meerjarige deal gesloten met het Franse WorldTeam, die ingaat op 1 januari 2023. Dat houdt in dat de mannen-, de vrouwen- en de paracycling-ploeg van Cofidis gaan rijden op fietsen en pedalen van Look, en dat gebruikgemaakt zal worden van wielen van Corima. Dat merk is onderdeel van hetzelfde bedrijf als Look.

Beide partijen werkten in het verleden ook al met elkaar samen. Van 2009 tot en met 2014 reed Cofidis ook al op fietsen van Look. Daarna volgden enkele seizoenen op Orbea, Kuota en De Rosa voor de wielerploeg van manager Cédric Vasseur en kopmannen Guillaume Martin en Bryan Coquard. “We zijn er ook trots op dat we rijden op 100% Franse high tech-producten”, aldus Vasseur.

Eerder maakte het Franse fietsenmerk Look al bekend dat het samenwerkt met de Amerikaanse wielerbond, waar het onder meer materiaal levert voor het sprintprogramma van de baanwielrenners.