BK Wielrennen 2022: Programma en uitslagen

Komende week staat het Belgisch kampioenschap wielrennen op het programma. Op donderdag 23 juni zullen de Belgische hardrijders het tegen elkaar opnemen in de tijdrit in Gavere, terwijl de strijd op de weg op zondag 26 juni gevoerd gaat worden in Middelkerke. WielerFlits brengt het programma voor u in kaart en voegt daar later de uitslagen aan toe.

BK tijdrijden in Gavere

Donderdag 23 juni 2022

BK tijdrijden voor Heren elite 2







Start eerste renner: 10.00 uur

BK tijdrijden voor Dames elite







Start eerste renster: 11.08 uur

BK tijdrijden voor Heren elite 1







Start eerste renner: 13.00 uur, finish laatste renner rond 16.00

BK op de weg in Middelkerke

Zondag 26 juni 2022

BK op de weg voor elite vrouwen (120 km)







Start: 11.00 uur

BK op de weg voor elite mannen (209 km)







Start: 12.15 uur