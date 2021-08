Bernard Hinault start in gele trui in Eroica Limburg

Fietstoerisme

De Tour de France-winnaars Bernard Hinault, Jan Janssen en Joop Zoetemelk zijn de hoofdgasten tijdens de vijfde editie van de Eroica Limburg die op 3 en 4 september as. plaats vindt. Verder wordt er tijdens dit fantastische retro-wielerevenement, dat zijn oorsprong in Toscane kent, een unieke reünie van TI-Raleigh georganiseerd waarbij men nog eens stil staat bij de Tour de France-zege van Joop Zoetemelk in 1980.

Eigenlijk zou de Eroica Limburg vorig jaar al worden opgedragen aan de Tour-overwinning van Joop Zoetemelk veertig jaar geleden. Door corona moest het evenement toen echter worden uitgesteld. De organisatie is nu blij dat de Eroica Limburg met de nodige maatregels wel kan doorgaan.

Hinault was in de Ronde van Frankrijk in 1980 dé grote tegenstander van Zoetemelk. Daarom wilde de organisatie de Fransman graag bij deze bijzondere jubileum-editie hebben. Hinault wist maar liefst vijfmaal de Tour de France te winnen, driemaal de Giro d’Italia en tweemaal de Vuelta a España. Verder werd hij wereldkampioen op de weg en wist hij vele klassiekers te winnen.

De organisatie is dan ook bijzonder verheugd mede te kunnen delen dat Bernard Hinault mee zal rijden tijdens Eroica Limburg. Het evenement vindt plaats op het Par’course terrein rond het Shimano Experience Center. Toegang is op beide dagen alleen mogelijk met een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of negatieve COVID-test (max 24uur).

Eroica Limburg toertocht

Op zaterdag 4 september staat de Eroica Toertocht , waarvoor men zich nog altijd kan inschrijven, op de agenda. Dit jaar kunnen de 750 deelnemers kiezen uit maar liefst drie routes: Family ride (40 kilometer), Heuvelland route (65 kilometer) en de Maas route (110 kilometer). Net zoals de afgelopen jaren rijden de deelnemers op oude fietsen van voor 1987. Het is een prachtige bonte stoet van fietsen uit het begin van de vorige eeuw tot aan de vroege jaren negentig. De deelnemers dragen de kleding en attributen die bij de fiets en de periode past. Ook het eten en de sfeer is aangepast aan de tijden van weleer. De route loopt door de gemeenten Valkenburg, Maastricht, Voerendaal, Simpelveld, Gulpen-Wittem en Eijsden Margraten.

De start van Eroica Limburg vindt plaats op het Par’course terrein in Valkenburg. Op zaterdag vertrekken vanaf 8.30u de eerste deelnemers voor hun rit over de Zuid-Limburgse veldwegen. Vanaf 13.00u worden de eerste finishers terug in Valkenburg (Par’course terrein) verwacht.