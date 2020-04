Belgische oud-prof getuigt over 2002: “In de achtergrond was Parijs-Roubaix écht de hel” zondag 12 april 2020 om 16:46

Deze namiddag kon u op Sporza nog eens nagenieten van de triomf van Johan Museeuw en de ontdekking van Tom Boonen als klasssiekerspecialist tijdens Parijs-Roubaix 2002. Diezelfde dag reed – ver in de achtergrond – ene Frederik Penne zijn eerste Monument. Het is achttien jaar geleden, maar Penne herinnert het zich nog als was het gisteren.

“Mooi om dit nog eens terug te zien”, vertelt Penne over Parijs-Roubaix 2002. “Het was de editie waarin ik als neoprof aan de start stond, meteen mijn eerste klassieker. Van bij de start regen, wind en nog eens regen. De eerste honderd kilometer wegen op en af, dorpjes in en uit en de striemende regen in het gezicht… En ik maar wringen en doen, want Hilaire Van Der Schueren, onze ploegleider bij Palmans-Collstrop, had gevraagd om proberen mee te gaan met de vroege vlucht. Gemakkelijker gezegd dan gedaan…”

De Hel

“Op weg naar de eerste kasseistrook werd het pas echt een nerveus gedoe. Wringen, opschuiven, weer naar achter, nog eens naar voor. Uiteindelijk draaide ik bij de eerste vijftig en met volle moral de stenen op. Helaas, dat was van korte duur. Ik denk dat ik amper zestien stenen had geraakt, toen mijn achtertube het begaf…”

“Maar dan… Dan begon de Hel pas echt. Elke kasseistrook was een modderstrook. In de bochten zakte het tempo tot vijf kilometer per uur. Daarna opnieuw optrekken gelijk zot. Opnieuw lek rijden. Een paar keer onderuit ook. Zo ging dat maar door. Vier uur aan een stuk. Dat was meer dan bloed, zweet en tranen. Op den duur wist niet meer of ik nu ergens tussen Parijs en Roubaix reed, of in de buurt van de Kwaremont.”

“Dasjteren”

Penne bleef volhouden. “Strijdend. Al vond ik het op dat moment meer dasjteren (sukkelen, red) en kloten dan met de velo rijden. Ik was onderweg met een man of vijf: een Italiaan of twee, een Zweed en nog een verloren gereden Rus. Nog 25 kilometer… De Vélodrome was in zicht. Helaas: bij het opdraaien van de piste bleek… de poort dicht! We waren buiten tijd. Ongeveer 35 minuten eerder had Johan Museeuw zijn derde Parijs-Roubaix gewonnen.” “Ik weet nog altijd niet waar ik geen pijn had op dat moment”, besluit Penne. “Toch gluurde ik nog even door die mottige groene poort en zag daar een andere neoprof: Tom Boonen stond daar al gewassen en geschoren te zwaaien op plaats drie.. De Hel. Ik weet waarom ze deze klassieker zo noemen.” Supporterslokaal Remco Evenpoel

Frederik Penne bleef nog prof tot 2007. Zijn beste resultaat als prof was een toptienplaats in Kuurne-Brussel-Kuurne (2003). Vandaag is de Oost-Vlaming (ondertussen 41) eigenaar van het bekende wielercafé Bar Gidon op de Markt van Geraardsbergen. Dat is sinds 2018 ook het officiële supporterslokaal van… Remco Evenepoel. SUPER NIEUWS….We mogen met trots melden dat we het supporterslokaal worden van niemand minder dan REMCO… Geplaatst door Bar Gidon op Dinsdag 6 november 2018