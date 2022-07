Basketballer LeBron James investeert in Canyon, het merk van Mathieu van der Poel

De Amerikaanse basketballer LeBron James heeft met zijn bedrijf LRMR Ventures geïnvesteerd in Canyon, het fietsenmerk waar Mathieu van der Poel de grote ambassadeur van is. James heeft, samen met zijn zakenpartner Maverick Carter, een paar procent van de aandelen gekocht van het Duitse merk.

Volgens The Financial Times gaat het om 4 procent van de aandelen van Canyon, die LRMR Ventures samen met SC Holdings heeft gekocht. Een van de redenen voor de investering is om de groeiplannen van Canyon in de Verenigde Staten te ondersteunen, onder meer op het gebied van e-bikes en wereldwijde naamsbekendheid.

Roman Arnold, de oprichter van Canyon, laat weten dat het bedrijf eigenlijk niet op zoek was naar nieuwe investeerders. “Maar de mensen achter LRMR en SC begrepen meteen onze missie om te bouwen aan het meest inspirerende en innovatieve fietsbedrijf ter wereld”, legt de CEO uit in een persbericht.

Ook Maverick Carter, die ook een mediapersoonlijkheid is in de VS, ziet kansen. “Als fervent fietser en verhalenverteller ben ik erg enthousiast over de samenwerking met Canyon. De kwaliteiten van de producten, de kracht van het merk en de unieke manier van distributie biedt voor ons veel mogelijkheden”, zegt Carter. Hij runt het investeringsbedrijf samen met de 37-jarige LeBron James, een speler van de LA Lakers die gezien wordt als een van de beste basketbalspelers ooit.

Mathieu van der Poel

Canyon is sinds 2020 in Belgische handen, nadat de holding GBL een meerderheidsaandeel nam in de fietsenproducent. Het bedrijf heeft onder meer Mathieu van der Poel als een van de wereldwijde uithangborden. Hij is sinds 2019 officieel ambassadeur.

In het persbericht wordt Van der Poel genoemd als ‘superster’ van Canyon, net als triatleet Jan Frodeno en downhiller Fabio Wibmer waarmee het bedrijf samenwerkt. In het wielerpeloton rijden onder meer Alpecin-Deceuninck, Movistar en Canyon-SRAM op het merk.